Achtung: Lederhosen-Alarm!

Heidi Thum-Gabler hat mit ihren Schülern, mit Traudi Siferlinger und den Usseltaler Alphornbläsern einen sauguatn Abend gestaltet.

Von Barbara Würmseher

Lederhosen- und Dirndl-Alarm im Thaddäus: Auf der Kaisheimer Kleinkunstbühne wird gejodelt, rustikal im Walzertakt gefiedelt, wird geschmeidig in Mundart gesungen. Ein Phänomen, das wieder in Mode gekommen ist, greift einmal mehr um sich: Abseits der Trachtenvereine und Blaskapellen wird echte Volksmusik wieder gesellschaftsfähig. Bayerisch zu singen, auch schwäbisch – einfach halt im Dialekt –, das hat Charme! Das Wirtshausmusizieren erlebt derzeit bekanntlich eine Renaissance und als regelrecht cool gilt der so genannte Tradimix – zeitgenössischer Bayernpop, der auf überlieferter Kultur fußt.

„Sauguat: Volksmusik – VolXmusik“ heißt es denn auch beim Konzert des Praxis-Seminars am Gymnasium Donauwörth im Thaddäus. Neun Schüler haben in dessen Vorbereitung einerseits den zeitlosen Reiz alter Weisen erspürt, greifen andererseits zeitgenössische Kompositionen auf, die dieser Tradition entspringen. Und da über dem Projekt der Name Heidi Thum-Gabler steht, versteht es sich von selbst, dass musikalische Qualität dahinter steckt. Dass weit mehr geboten ist, als sauber intonierte Klänge.

Endlos lange Warteschlange an der Kasse

Das Publikum jedenfalls ahnt einen wunderbaren Abend, reiht sich in die schier endlose Warteschlange an der Kasse ein und lechzt nach jener Musik, die im weitesten Sinne von Heimat erzählt. Viel strapaziert ist dieser Begriffe mitunter. Oft auch durch die volkstümlichen Schlager, die kommerztauglich – die echte Volksmusik lange Zeit verdrängt haben. Nicht so an diesem Abend, der wohl in jedem Zuhörer ein bisschen das unvergleichliche „Mia san mia“-Gefühl zu erwecken versteht. Diese Identität findet sich nicht zuletzt gar in einem selbst komponierten Lied „Unser Landkreis“ des P-Seminars wieder, das von Nerle über Donauwörth bis Rain so allerlei Typisches aus der Region aufgreift.

Wie sehr Jugend und Volksmusik ein harmonisches Duett miteinander eingehen können, wird offensichtlich. Mit frischen, klaren Stimmen intonieren die Schüler alte und neue Weisen, begleiten sich selbst dabei perfekt auf zahlreichen Instrumenten. Oft ist ihr Mienenspiel schelmisch. Oft haben sie kleine Darstellungen einstudiert. Immer jedenfalls ist das Ergebnis stimmig. Heidi Thum-Gabler hat viele der Lieder behutsam „inszeniert“, sodass es ein ums andere Mal regelrechte Kabinettstückchen auf der winzigen Bühne zu erleben gibt. Bayerischer Schalk sitzt Lieder wie Interpreten dabei sichtlich im Nacken.

Geschlechterkampf in bayerisch-derber Herzlichkeit

Da geht es augenzwinkernd um die Liebe. „Hab ich ein Ringelein“ heißt ein Zwiefacher aus dem Ries, der mit allerlei Accessoires wie etwa Kuhglocken und zünftiger Choreografie der schuhplattendeln Burschen zum echten Hingucker wird. Am Ende zwar mit tragischem Text, dennoch ein Lacherfolg: das Volkslied aus dem Kesseltal „Es verliebte sich ein Jüngling“. Und bei „Hätt i di“, einem musikalischen Zwiegesang zwischen Männern und Frauen, gibts dann kein Halten mehr. Während die Frauen penetrant in einer auf und ab hüpfenden jodelartigen Melodie singen „hätt i di, hab i di“, fahren ihnen die Männer genervt dazwischen: „Halts Maul, sei still!“ Der ewige Geschlechterkampf in bayerisch-derber Herzlichkeit – köstlich!

Aber auch weich können sie. Zart, nachdenklich, ja melancholisch. „D’Sun geht auf“ von Roman Steinkogler lässt das Publikum gebannt innehalten, ebenso „Schattn klagen“ von Lorenz Maierhofer – zwei Beispiele für VolXmusik. Was passt hier besser dazu, als die warmen, volltönenden, ja fast mystischen Klangfarben des Alphorns? Bei den Beiträgen der Usseltaler Alphornbläser schwingt die Seele beim Zuhören im Rhythmus mit.

Traudi Siferlinger ist etwas ganz besonders Bayerisches

Und da ist dann noch etwas ganz besonders Bayerisches im Programm: Traudi Siferlinger – Musikpädagoging, Fernsehmoderatorin und noch so manches mehr – hat just erst in den Stunden vor dem Konzert mit den Mitgliedern der Musical-Company des Gymnasiums einen Jodel-Workshop veranstaltet. Schmiegsam-federnd fügen die Schüler Laute und Silben dieser musikalischen Sprache aneinander. Das Ergebnis ist mitreißend. Und prompt stimmen die Besucher mit ein, als Traudi Siferlinger ihren Workshop quasi auf sie ausdehnt und auch Zungenbrecher mit einbaut. Kleine Kostprobe gefällig? Hier ist sie: „Der Hans isst an Leberkas ohne Gebiss. Ob er aber mit dem Oberkiefer kaut, oder aber mit dem Unterkiefer kaut, oder aber überhaupt net kaut – des is net gwiss!“ Bombenstimmung spätestens ab diesem Moment.

Der Abend hätte noch lange so weitergehen können. Doch nach gut zwei Stunden kommt das Finale – mit einem gemeinsamen Schlusslied, das kaum besser hätte gewählt sein können: mit dem wunderbaren „Kein schöner Land in dieser Zeit“. Denn das ist Volksmusik: Dass alle mit einstimmen. Musik aus dem Volk – fürs Volk!

