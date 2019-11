vor 59 Min.

Adventszauber bei Dehner

Familienprogramm für Groß und Klein

Festliche Stimmung breitet sich aus: Ab 20. November erstrahlt der Dehner-Blumenpark in weihnachtlichem Glanz. Inmitten des winterlichen Wunderlands lädt der Schaugarten zu einem Abstecher ein: Dort lassen sich Inspirationen für den Außenbereich sammeln. Dazu gibt es ein Familienprogramm:

Für Familienspaß sorgt das Erlebnisprogramm am Buß- und Bettag, 20. November, sowie an den darauffolgenden zwei Samstagen. Am schulfreien Mittwoch haben große und kleine Besucher die Möglichkeit, Wichtel zu basteln, Märchen- und Kasperlgeschichten der Fürnheimer Puppenbühne zu folgen oder Stockbrot zu braten.

Am Samstag, 23. November, kreieren die Kinder unter anderem köstliche Backwerke.

Am Samstag darauf, 30. November, steht dann eine Fotospiegel-Aktion im Mittelpunkt: Besucher können ihr Spiegelbild auf einem mannshohen Spiegel per Touchscreen mit weihnachtlichen Motiven schmücken und das gestaltete Foto ausdrucken. Für die kleinen Gäste wartet eine Schneeflockenspiegel-Bastelaktion.

Das Programm findet im Gartenbistro, dem überdachten Außenbereich, der Galerie oder im Schaugarten statt. Der Flyer zum Adventszauber steht auf der Website online zur Verfügung oder kann kostenfrei unter tourismus@dehner.de angefordert werden. Anmeldungen zum Erlebnisprogramm sind nicht erforderlich. (dz)

