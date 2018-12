Ärger um Mülltonnen: Parkstädter wehren sich gegen AWV

Plus Weil die Straßen in der Parkstadt zu eng sind, soll es nun Sammelstellen geben. Die Anwohner ärgern sich über die Entscheidung.

Der Ärger bei Erich Adams ist gewaltig. Vergangene Woche hatte er ein Schreiben vom Abfallwirtschaftsverband (AWV) im Briefkasten. Darin steht, dass seine Mülltonnen ab sofort nicht mehr vor seiner Haustüre – wie es üblich ist – geleert werden, sondern er sie an eine Sammelstelle bringen muss. Grund dafür ist, dass die Fahrer der Müllwägen die engen Straßen in der Parkstadt nicht mehr befahren möchten. Betroffen sind die Ziegelhau-, Mönchsau-, Oldenau- und Schanzbogenstraße.

Es sei in der Vergangenheit öfter vorgekommen, dass die Fahrer rückwärts fahren mussten, teilweise mit eingeklappten Außenspiegeln, sagt AWV-Werkleiter Gerhard Wiedemann. „Das Anfahren der Grundstücke in den besagten Straßen ist nur unter erheblichen Schwierigkeiten möglich“, heißt es in dem Schreiben, das alle Anlieger im Briefkasten vorfanden. Nun sollen die Tonnen und die Gelben Säcke entweder an der Benno-Benedicter-Straße oder am Dr.-Michael-Samer-Ring abgestellt werden.

Bisher habe die Müllabholung geklappt

Erich Adams kann das nicht nachvollziehen. Seit 2002 wohnt er in der Parkstadt. In all den Jahren habe die Entleerung der Tonnen reibungslos geklappt, erklärt er. „Es ist eine Zumutung, mit dem Müll spazieren zu gehen“, sagt er. Gestern wurde die Restmülltonne geleert, Adams hat seine Tonne nicht selbst nach oben gezogen. „Am Mittwochabend waren welche vom AWV da, die sie nach oben gebracht haben.“ Da stand sie dann am Mittag noch, Adams zog sie nicht den steilen Berg zurück. „Das sehe ich nicht ein“, sagt er.

Dass es in den vier Straßen zu eng ist, liegt laut AWV an Falschparkern und an Sträuchern, die zu weit in die Fahrbahn wachsen. Dass nun alle Anlieger dafür bestraft werden, kann auch Micha Hartwig nicht nachvollziehen. „Mein Grundstück ist frei anfahrbar. Ich sehe nicht ein, auf eine Stufe gestellt zu werden mit anderen, deren Grundstücke nicht angefahren werden können“, sagt er. Auch Adams kann mit dieser Begründung wenig anfangen. Dass in seiner Straße regelmäßigAutofahrer ihren Wagen falsch parken, bestätigt er. Selbst mit seinem Pkw tue er sich manchmal schwer, an denen vorbei zu kommen. „Aber da ist das Ordnungsamt gefragt. Da müsste halt ein Parkverbot eingerichtet werden.“

Ein Hausmeisterservice soll nun die Tonnen bewegen

Konrad Nagl, Leiter des Ordnungsamtes Donauwörth, kennt die Problematik. Dass aber parkende Autos daran Schuld seien, weist er zurück. „Wir haben in den vergangenen Wochen regelmäßig kontrolliert, da waren nur wenige Ausnahmen dabei“, erklärt er. Das sei ein vorgeschobenes Argument vom AWV, die Fahrzeuge seien einfach zu groß.

In der Vergangenheit gab es schon häufiger Schadensersatzforderungen, teilt Gerhard Wiedemann mit. Er könnte zwar die Fahrer zwingen, die Straßen zu befahren, aber diese Verantwortung wolle er auch nicht auf sich nehmen. Es sei nichts Ungewöhnliches, dass man Sammelstellen einrichtet. Bei Baustellen oder Stichstraßen komme das immer wieder vor, sagt Wiedemann. Man sei auf der Suche nach Lösungen, werde sich kommende Woche bei einem Ortstermin ein Bild machen. Eine Lösung sieht einen Hausmeisterservice vor, der die Tonnen bewegt. Die Kosten müssten die Anlieger begleichen, für Adams kommt das nicht infrage. „Und da werde ich auch nicht der Einzige sein“, ist er sicher. Er vermutet, dass die Fahrzeuge mittlerweile einfach größer sind, man müsse sich halt den Gegebenheiten vor Ort anpassen. Das macht der AWV auch teilweise, sagt Wiedemann. In Monheim oder Nördlingen, wo die Straßen der Altstädte teils eng sind, seien kleinere Fahrzeuge im Einsatz. Für die vier Straßen in der Parkstadt kleinere Müllwägen einzusetzen, sei aber nicht rentabel.