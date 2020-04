vor 49 Min.

Ärger um den neuen Parkplatz am Krankenhaus

Plus An der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth gibt es einen neuen Mitarbeiterparkplatz. Noch bevor dort das erste Auto steht, gibt es Beschwerden der Nachbarn. Sie fordern Nachbesserungen.

Von Barbara Wild

Immer wieder sorgt das Parken am Krankenhaus Donauwörth und der damit verbundene Verkehr für Ärger. Einmal sind es die Falschparker in der Kurzhaltezone vor dem Eingang, ein anderes Mal ist es der Verkehrslärm durch Autofahrer, die in der angrenzenden Neudegger Siedlung einen kostenfreien Parkplatz suchen. Aktuell ist der neu gebaute Mitarbeiterparkplatz Stein des Anstoßes.

Albert Riedelsheimer, Stadtrat der Grünen, brachte das Thema in der Sitzung des Ferienausschusses am Montagnachmittag auf den Tisch. Oberbürgermeister Armin Neudert ließ erkennen, dass er sich mit dem Thema bereits beschäftigt hatte und Gespräche sucht. 59 neue Stellplätze für Mitarbeiter Worum geht es? Bisher parkten die Angestellten auch auf dem Parkdeck. Um für Besucherfahrzeuge mehr Platz auf dem Parkdeck zu schaffen, hat die Verwaltung der Donau-Ries-Klinik 59 neue Stellplätze für Mitarbeiter hinter der Onkologiepraxis gebaut. Diese Variante hatte man gewählt, da aus statischen Gründen das vorhandene Parkdeck nur mit einer sehr großen Investition aufzustocken gewesen wäre. Auf der neu geschaffenen Fläche sollen Mitarbeiter zwischen 6 Uhr morgens und 22 Uhr abends parken dürfen. Nachts nutzen sie das Untergeschoss des Parkdecks. Die Zufahrt zum neuen Parkplatz verläuft über das Gelände der Klinik, eine Schranke werde dafür sorgen, dass nur Berechtigte ihr Auto dort abstellen können und das auch nur zu den genannten Uhrzeiten – so ist zumindest die angekündigte Nutzung vonseiten des Krankenhauses zu erfahren. Bevor aber das erste Fahrzeug überhaupt parkt, beschweren sich die direkten Nachbarn. In mehreren Briefen haben sie sich an Oberbürgermeister Armin Neudert, die Stadträte und an den Vorstandsvorsitzenden des Kommunalunternehmens, Jürgen Busse, gewandt. Sie bemängeln, dass der Parkplatz außerhalb des bestehenden Bebauungsplanes liege, und zweifeln an einer ordnungsgemäßen Genehmigung. Tatsächlich bestätigt dies der Blick auf die Bauleitpläne der Kommune, die im Internet für jedermann sichtbar sind. Der Bebauungsplan endet mit dem Praxisgebäude der Onkologie. Doch die Krankenhausverwaltung hat für den neuen Parkplatz von der Stadt Donauwörth eine Genehmigung für den Bau der Fläche erhalten. Anwohner bemängeln Beleuchtung Darüber hinaus aber stört die Anwohner die Beleuchtung des Parkplatzes. Diese wird über sieben Lichtmasten gewährleistet. Die Anwohner nennen diese „überdimensioniert“ und „belastend“. Eine solche Ausleuchtung seit nicht zeitgemäß, für die Natur schädlich und eher für ein Gewerbegebiet geeignet. Ein Getränkemarkt unweit des Krankenhauses käme auf seinem Parkplatz mit zwei Lichtmasten aus. Deshalb fordern die Anwohner einzuschreiten. Die Stadt solle sich dafür einsetzen, dass die Beleuchtung im Boden eingelassen wird und die benachbarten Wohnhäuser durch Pflanzen vor dem störenden Licht geschützt werden. Licht für das notwendige Sicherheitsgefühl, vor allem im Winter Jürgen Busse vom gKU kennt die Sorgen der Anwohner. Er betont, man habe von Beginn der Planungen das Gespräch mit den Bürgern gesucht und diese informiert. Da der Parkplatz zwischen 22 und 6 Uhr nicht genutzt werde und in dieser Zeit auch das Licht ausgeschaltet werde, könne er die Sorgen nicht so ganz nachvollziehen. „Wir haben den Parkplatz gemäß Baugenehmigung erstellt und uns an die Auflagen des Bauamtes der Stadt Donauwörth, wie in der Genehmigung niedergelegt, gehalten.“ Im hinteren Teil der Anlage habe man Bäume gepflanzt, und auch Hecken Richtung Straße seien bereits gesetzt. „Trotzdem werden wir prüfen, ob das ausreichend ist, und da, falls notwendig, noch mal nachbessern“, sagt Busse. Er erklärt, dass das Licht in dieser Form umgesetzt wurde, da es der ausdrückliche Wunsch der Angestellten im Krankenhaus gewesen sei, vor oder nach der Arbeit nicht zu einem dunklen Parkplatz laufen zu müssen. Vor allem in den Wintermonaten sei es wichtig, für ausreichend Licht zu sorgen, damit das notwendige Gefühl von Sicherheit entstehen könne. „80 Prozent unserer Angestellten sind Frauen“, erklärt Busse. Lesen Sie auch: So trifft der Brand die Kräuter-Firma

