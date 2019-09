vor 39 Min.

Ärger um die Donaupromenade

Die für gut 3,5 Millionen Euro sanierte Kaimauer in Donauwörth wuchert zu. Das soll laut Vorschrift so sein – aber warum?

Von Thomas Hilgendorf

Jakob Burgmair wurde in den vergangenen Wochen ein Experte in Sachen Mauern – genauer gesagt in Sachen Kaimauern. Das Donauwörther Exemplar, just für einige Millionen Euro an der Donau freigelegt und saniert, ist seiner Meinung nach ein Unikat: Bäume und Büsche dürfen in voller Pracht wuchern. An der Mauer wohlgemerkt, nicht am „normalen“, naturbelassenen Ufer flussabwärts. Doch das satte Grün am aufwendig sanierten Gemäuer ist laut einem amtlichen Schreiben so gewollt. Die Bürgerinitiative Donaupromenade (BI) um Jakob Burgmair, die das Projekt einst initiiert hatte und sich um das Gebiet kümmert, zeigt sich empört. Die liebevolle Pflege und der Millionenaufwand seien letztlich sinnlos, überließe man die Kaimauer nun doch wieder dem Zahn der Zeit.

Sie sei schon ziemlich einmalig in ihrem derzeitigen Zustand, die Kaimauer an der Donaubrücke. Normalerweise sind solche Bauwerke sichtbar, diese eindrücklichen Bollwerke der Häfen. Burgmair recherchierte viel in den letzten Wochen, aber er entdeckte vor allem saubere, sichtbare Kaimauern in Europas Häfen.

„Wenn der Wuchs von dem Grün so weiter geht, wird man die Donau nur noch schemenhaft zu Gesicht bekommen. Das kann und darf einfach nicht wahr sein“, sagt Burmair. Zumal das hohe Gebüsch immer wieder zur Vermüllung einlade. So hat er es auch an die Stadt weitergegeben, die auf eine Vorschrift des Landratsamtes verwies.

Bescheid Bewuchs uneingeschränkt zu dulden

Tatsächlich heißt es in einem der Redaktion vorliegenden Bescheid vom 20. Juli 2017 unter Punkt 6.2: „Die Antragsstellerin hat den Bewuchs am Donauufer uneingeschränkt zu dulden.“ Antragsstellerin war in diesem Fall die Stadt , welche den Alten Donauhafen sanieren ließ. Die Mitglieder der BI verstehen nicht, warum nicht gegen diesen Punkt widersprochen wurde, die Initiative selbst hatte bis vor Kurzem keine Kenntnis davon. Die BI kümmert sich seit Jahren gemeinsam mit der Stadt um die herausgeputzte Uferpromenade, die jahrzehntelang brach lag. Burgmair und seine Vereinskameraden gießen, fegen, räumen Müll weg – und beschneiden hier und da auch mal ein wucherndes Gebüsch.

Am Ufer hatten die Mitglieder nun allerdings Bedenken wegen versicherungsrechtlicher Fragen, schließlich geht es mitunter dort doch etwas steil in Richtung Fluss hinab. So wurden sie auf den genannten Passus aufmerksam gemacht, der sie alle zum Kopfschütteln brachte.

Abgeordneter und Landrat haben sich eingeschaltet

Inzwischen haben sich sowohl der Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler (CSU) als auch Landrat Stefan Rößle eingeschaltet. In einem der Redaktion vorliegenden Schreiben des Landratsamtes heißt es, dass das Wasserwirtschaftsamt im Mai 2017 ein Gutachten übersandte. Dort stehe, „dass gegen das Vorhaben aus gewässerökologischer und wasserwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken bestehen, wenn bestimmte Auflagen und Bedingungen erfüllt werden“: Eine dieser Auflagen sei „die nun als problematisch erachtete Regelung“ des weithin ungestörten Bewuchses. Laut Behörde handle es sich um eine „Standardauflage“. Aber: Der Passus beziehe sich eben auf das Ufer, nicht auf die Mauer. Kurzum, es geht wegen eines vermeintlich unkomplizierten Sachverhalts ins bürokratisch Eingemachte.

Das wollen weder Landrat Rößle noch die BI. Der Landrat spricht in einem Antwortschreiben von einer „vernünftigen Lösung“, die man gemeinsam finden solle. Hierzu will er zusammen mit dem Abgeordneten Fackler und den Mitgliedern der Bürgerinitiative einen Runden Tisch veranstalten. „Eine Streichung der betreffenden Auflage in Verbindung mit einer modifizierten Unterhaltungsregelung für den Uferbewuchs ist hierfür ein durchaus vorstellbarer Weg“, meint Rößle. Allerdings müsste die zuständige Fachbehörde beteiligt werden. Für Jakob Burgmair wäre die Löschung jener vermeintlich sinnlosen Verordnung indes ein Lichtblick im Behörden- und Donau-Dschungel.

