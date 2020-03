14:14 Uhr

Ärzte- und Gesundheitstage Donauwörth beginnen am Freitag

Alles läuft wie geplant. Abgesagt wurden wegen des Corona-Virus die Gesundheitstage Donauries, nicht aber die ähnlich lautende Veranstaltung in Donauwörth

Während die Gesundheitstage Donauries wie berichtet, abgesagt wurden, um eine potenzielle Corona-Gefahr zu vermeiden, finden die Ärzte- und Gesundheitstage in Donauwörth (wir berichteten) wie geplant statt. Und zwar am heutigen Freitag, 6. März, und am Samstag, 7. März. Die City-Initiative und die Volkshochschule Donauwörth laden gemeinsam dazu ins FBE/Vhs-Haus im Spindeltal ein. Die Besucher erwartet ein vielfältiges und anspruchsvolles Programm für jedermann im Wechsel von Fachvorträgen und Workshops. Der Besuch ist kostenfrei und ohne Voranmeldung möglich. Aus aktuellem Anlass wurde das Programm geändert: Am Samstag wird Dr. med. Thomas Eberl, Chefarzt und Direktor der Klinik für Innere- und Allgemeinmedizin an der Donau-Ries-Klinik Donauwörth, um 13.30 Uhr Antworten auf Empfehlung des Robert-Kochs-Instituts zu Fragen zum Coronavirus geben. Der Vortrag zum Thema Basenfasten entfällt. Mehr dazu unter www.donauwoerth.de.

