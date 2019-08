06.08.2019

AfD: Eigener Verband im Donau-Ries-Kreis

Partei will auf kommunaler Ebene Fuß fassen. Auch ein OB-Kandidat?

Die AfD hat sich in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen organisatorisch neu aufgestellt. Soll heißen: Aus dem bisherigen Kreisverband Nordschwaben haben sich zwei eigenständige Kreisverbände gegründet. Das meldet die Partei.

In einer Pressemitteilung heißt es, dieser Schritt sei „aufgrund der positiven Entwicklung in der Region“ gemacht worden. Die Mitglieder des Vorstands für den Donau-Ries-Kreis waren bereits im Kreisverband Nordschwaben in der Führung präsent: Vorsitzende ist Elisabeth Hörr. Als stellvertretender Vorsitzender fungiert der Landtagsabgeordnete Ulrich Singer. Außerdem gehören dem Vorstand folgende Personen an: Sascha Hörr, Evelin Lazik, Hubert Roßkopf und Marcus Hirschmüller.

Nach Auskunft von Elisabeth Hörr hat sich die Zahl der Mitglieder in Nordschwaben im vorigen Jahr auf über 100 verdoppelt. Im Landkreis Donau-Ries existiert aktuell nur ein Ortsverband: Nördlingen-Wemding.

Der eigene Kreisverband ist den Verantwortlichen zufolge „eine großartige Möglichkeit, sich in der Bevölkerung weiter zu verankern und Mitglieder zu gewinnen“. Damit solle das Ziel der AfD erreicht werden, sich auch „auf kommunaler Ebene konzentriert engagieren zu können“. Die Partei lote gerade aus, ob und wo sie bei den Kommunalwahlen im März 2020 mit eigenen Kandidaten antreten könne, erklärt Elisabeth Hörr. Momentan wird in politischen Kreisen spekuliert, die AfD könnte in Donauwörth einen Bewerber für das Amt des Oberbürgermeisters stellen.

Am Donnerstag, 8. August, veranstaltet die AfD in Donauwörth im Gasthof Zum Deutschmeister einen „Blauen Tisch“. Beginn ist um 19 Uhr. Der Abgeordnete Singer will von der Arbeit im Landtag berichten, Fragen beantworten und „für Engagement auf kommunaler Ebene werben“. (wwi, pm)

