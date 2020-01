vor 22 Min.

AfD: Singer führt auch die Kreistagsliste an

Welche Namen sonst darauf zu finden sind

Die 20-köpfige Kreistagsliste der AfD wird von Ulrich Singer angeführt, der zugleich als Landrat kandidiert (siehe Seite 27). Auf Platz zwei wurde bei der Nominierungsversammlung die Kreisvorsitzende Elisabeth Hörr nominiert. Man sei stolz darauf, in der jungen Partei, die vor gerade einmal sieben Jahren gegründet wurde, nun auch in der Kommunalpolitik anzukommen mit einem Landratskandidaten sowie einer Kreistagsliste mit 20 Personen „aus der Mitte der Gesellschaft“, wird in einer Pressemitteilung Elisabeth Hörr zitiert.

Die AfD-Liste für den Kreistag: Ulrich Singer, Elisabeth Hörr, Martin Stumpf, Ute Langer, Hubert Roßkopf, Sascha Hörr, Johann Koch, Matthias Bendig, Marga Link, Karl-Heinz Heinrich, Monique Koch, Thomas Hattler, Alfred Hörr, Daniela Gedlak, Hans Link, Gabriele Heinrich, Xaver Ulanowski, Christina Stumpf, Walter Hörr und Irmgard Moss. (pm)

