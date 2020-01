09:39 Uhr

AfD nominiert Ulrich Singer als Landratskandidaten

Landtagsabgeordneter aus Wemding wirft seinen Hut ins Rennen um das Amt des Kreischefs. Mit welchen Themen er punkten will und wer auf der Kreistagsliste steht.

Bei der Aufstellungsversammlung der AfD Donau-Ries in Donauwörth haben die Mitglieder Landtagsabgeordneten Ulrich Singer einstimmig als ihren Landratskandidaten nominiert. Zudem wurde die Bewerberliste für die Kreistagswahl verabschiedet.

Der 43-jährige Ulrich Singer lebt in Nördlingen, ist Rechtsanwalt und Betreuer für Menschen mit Behinderung mit Kanzlei in Wemding. 2018 wurde er für die AfD in den bayerischen Landtag gewählt, wo er unter anderem im Sozialausschuss sitzt. Mit seiner Kandidatur möchte er laut einer AfD-Pressemitteilung dem Landkreis Donau-Ries eine echte, bürgernahe und soziale Alternative bieten.

Für das Grüne Zentrum

Transparenz sowie eine offene, ehrliche Politik, die die Interessen des Landkreises im Blick habe, seien die tragenden Säulen, für die er sich einsetzen möchte. Umweltschutz und Nachhaltigkeit seien für ihn wichtige Ziele, ohne der Klimahysterie zu verfallen. Er begrüße das in Ebermergen geplante Grüne Zentrum und sehe darin eine Chance, die Land- und Forstwirtschaft vor Ort zukunftsfähig aufzustellen.

Im Bereich Digitalisierung, Breitbandausbau und Netzabdeckung des Mobilfunks sehe er Nachhol- und Handlungsbedarf. „Nach der Schließung des Ankerzentrums Donauwörth sind die Probleme nicht gelöst, sondern werden durch dezentrale Unterbringung auf die Kommunen verlagert.“ sagte Singer bei seiner Bewerbungsrede. Diese müssten bei der Bewältigung der damit verbundenen Aufgaben tatkräftig unterstützt werden.

Kreisvorsitzende auf Rang zwei

Die 20 köpfige Kreistagsliste, wird ebenfalls von Ulrich Singer angeführt. Auf Platz zwei wurde die Kreisvorsitzende Elisabeth Hörr nominiert. „Wir sind stolz darauf, in unserer jungen Partei, die vor gerade einmal sieben Jahren gegründet wurde, nun auch in der Kommunalpolitik anzukommen mit einem Landratskandidaten sowie einer Kreistagsliste mit 20 Personen aus der Mitte der Gesellschaft, aus allen Altersklassen und beruflichen Hintergründen, antreten zu können“, freute sich Elisabeth Hörr am Ende der Veranstaltung.

Folgende Personen teilen die Ziele der AfD und sind bereit Verantwortung im Kreistag zu übernehmen: Ulrich Singer, Elisabeth Hörr, Martin Stumpf, Ute Langer, Hubert Roßkopf, Sascha Hörr, Johann Koch, Matthias Bendig, Marga Link, Karl-Heinz Heinrich, Monique Koch, Thomas Hattler, Alfred Hörr, Daniela Gedlak, Hans Link, Gabriele Heinrich, Xaver Ulanowski, Christina Stumpf, Walter Hörr und Irmgard Moss.

