Airbus: Bundeswehr erhält neue Hubschrauber aus Donauwörth

Plus Die Bundeswehr erhält von Airbus Helicopters weitere sehr spezielle Helikopter von Airbus in Donauwörth. Um was es dabei geht.

Seit Jahrzehnten sieht man in Deutschland am Himmel die oliv lackierten Hubschrauber der Bundeswehr mit der Aufschrift SAR. Diese Buchstaben stehen für „Search and Rescue“, also Suchen und Retten. Aktuell wird bei den Maschinen ein Modellwechsel vollzogen. Der Such- und Rettungsdienst fliegt von seinen drei Standorten aus künftig mit Hubschraubern aus dem Hause Airbus Helicopters in Donauwörth. In diesen Tagen übernahm die Bundeswehr die letzte der insgesamt sieben Helikopter vom Typ H145.

Die Airbus-Hubschrauber aus Donauwörth werden an verschiedenen Standorten stationiert

Diese werden in Niederstetten (Württemberg), Holzdorf (100 Kilometer südlich von Berlin) und Nörvenich (bei Köln) stationiert und stehen rund um die Uhr für Notfall-Einsätze bereit. In etwa zwei Dritteln aller Fälle unterstützen die SAR-Hubschrauber bei Unglücken und im Rahmen des Katastrophenschutzes zivile Kräfte. In einem Drittel gehe es um den eigentlichen (militärischen) Auftrag: die Suche und die Rettung bei Flugunfällen auf deutschem Staatsgebiet und militärische Rettungseinsätze. An zwei der drei Standorte fliegen die Maschinen aus Donauwörth bereits, die durch ihre orangen Türen mit der blauen Aufschrift SAR auffallen.Bei der Übergabe des siebten Helikopters sagte Airbus-Helicopters-Geschäftsführer Wolfgang Schoder einer Pressemitteilung zufolge, das Unternehmen freue sich, dass dieser auftrag von Anfang bis Ende im Zeit- und Kostenrahmen abgewickelt worden sei. Die erste der sieben H-145-Maschinen hatte der Such- und Rettungsdienst der Bundeswehr im Dezember 2019 in Donauwörth übernommen.

Positive Rückmeldungen nach Donauwörth

Die Rückmeldungen des Kunden seien bislang „sehr positiv“, berichtete Schoder. Der erklärte: „Wir sehen für das zuverlässige Muster noch wesentlich mehr Möglichkeiten für eine breite Palette von Aufgaben in allen Teilstreitkräften.“

Die SAR-Helikopter verfügen über eine umfangreiche Ausstattung. Dazu gehören Hochleistungskameras, Suchscheinwerfer, Ortungssysteme für Notsender, eine vollwertige medizinische Ausrüstung, Rettungswinden sowie Lasthaken. An denen kann jeweils ein Behälter befestigt, der bis zu 800 Liter Wasser aufnehmen und für Löscheinsätze bei Waldbränden verwendet werden kann. (wwi,pm)

