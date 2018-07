vor 52 Min.

Airbus Helicopters zieht großen Auftrag an Land

So sehen die Maschinen vom Typ H145M aus, die Airbus Helicopters seit 2015 an die Bundeswehr auslieferte.

Das Militär in Ungarn bekommt 20 Hubschrauber aus Donauwörth. Die Firma hofft auf weitere Geschäfte in diesem Bereich.

Von Wolfgang Widemann

Die Firma Airbus Helicopoters hat einen großen Auftrag an Land gezogen. Der ungarische Verteidigungsministerium bestellte nun 20 Maschinen vom Typ H145M. Das ist die militärische Version der H145. Sie wird ebenfalls in Donauwörth gebaut. Über das finanzielle Volumen möchte das Unternehmen keine Angaben machen. Die Summe dürfte sich in jedem Fall im dreistelligen Millionenbereich bewegen. Zum Vergleich: Die Bundeswehr orderte bei Airbus bereits 15 Exemplare der H145M. Hier wurde ein Preis von fast 200 Millionen Euro vereinbart.

Der mit den Ungarn geschlossene Vertrag beinhaltet auch ein umfangreiches Training der Piloten und ein „Unterstützungs-Paket“. Das osteuropäische Land ist nach Thailand und Serbien der dritte ausländische Staat, der auf die H145M setzt. Die Maschinen können laut Airbus vielfältig eingesetzt werden, beispielsweise für den Truppentransport, für Rettungsmissionen und für Aufklärungsflüge. Die Helikopter werden mit einer Seilwinde, einer hochauflösenden Kamera, einem Schutz vor Geschossen und einer elektronischen Selbstschutzanlage ausgerüstet. Es wird auch ein Waffenbestücksystem montiert. Damit können die Hubschrauber unter anderem mit Luft-Boden- oder Luft-Luft-Raketen bestückt werden.

Die erste militärische H145 lieferte Airbus in Donauwörth 2015 an die Bundeswehr aus. Die Maschinen nutzen Spezialkräfte. Die Firma erhofft sich laut Pressesprecher Gregor von Kursell weitere Kunden für die H145M. Die könnte für viele Streitkräfte interessant sein – und in absehbarer Zeit über ganz neue technische Fähigkeiten besitzen.

Es fanden (in Österreich) bereits Testflüge statt, bei denen von einer H145M aus ein unbemannter Helikopter gesteuert wurde. Mit dieser Drohne wurden Airbus zufolge versteckte Objekte an Orten aufgespürt, die für klassische Hubschrauber unzugänglich sind.

