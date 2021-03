11:42 Uhr

Airbus: Nur 13 neue Fälle bei Reihentestung in Donauwörth

Plus Die Firma Airbus Helicopters in Donauwörth präzisiert die Corona-Zahlen, die das Landratsamt Donau-Ries gemeldet hat.

Von Wolfgang Widemann

Die Firma Airbus Helicopters hat die am Montag vom Landratsamt Donau-Ries gemeldeten Corona-Infektionszahlen von Beschäftigten des Hubschrauber-Herstellers in Donauwörth präzisiert. Demnach habe die Reihentestung von 500 Mitarbeitern im Werk lediglich 13 neue Infizierte ergeben. Zusammen mit den zuvor bereits bekannten Erkrankten komme man aktuell auf die Zahl von 49 Personen mit Covid-19.

Wie berichtet, war vor knapp zwei Wochen bei 17 Beschäftigten eine solche Erkrankung festgestellt worden. Daraufhin hatte das Gesundheitsamt in Absprache mit der Firma die Reihentestung angeordnet. Zu dieser wurden Mitarbeiter aus den Bereichen der Fabrik gebeten, in denen Infizierte tätig waren.

Reihentestung bei Airbus Helicopters ist erst einmal abgeschlossen

Nach Auskunft von Airbus-Pressesprecher Gregor von Kursell sind die Reihentestungen bezüglich des Corona-Ausbruchs erst einmal abgeschlossen. Freilich könne sich die Situation jeden Tag wieder ändern. Um dies zu verhindern, seien in dem Werk, in dem sich täglich mehrere tausend Menschen aufhalten, weiter die Vorschriften zum Infektionsschutz einzuhalten. So gelte auf dem ganzen Gelände eine Maskenpflicht. Die Mund-Nase-Bedeckung dürfe nur in Einzelbüros abgenommen werden. In der Kantine darf dem Sprecher zufolge Essen nur abgeholt werden. Die Mahlzeiten dürften dann nur in geeigneten, also gut belüfteten auf ausreichend großen Räumen eingenommen werden.

Landratsamt bescheinigt der Firma ein "funktionierendes Hygienekonzept"

Regelmäßige Flüge von bestimmten Mitarbeitern zwischen den Standorten in Deutschland und Frankreich fänden weiter statt, seien aber auf das unbedingt notwendige Maß reduziert, so Kursell. In diesem Umfeld seien bislang keine Erkrankungen aufgetreten. Produktion, Wartung, Testflüge und Trainings laufen – wie bereits gemeldet – grundsätzlich weiter. Man habe aber die Beschäftigten nochmals sensibilisiert, die Hygienevorschriften einzuhalten. Das Landratsamt bescheinigte dem Unternehmen am Montag ein "funktionierendes Hygienekonzept".

Von den zuletzt 49 Corona-Infizierten bei Airbus Helicopters in Donauwörth wurde in mehr als der Hälfte der Fälle die hoch ansteckende britische Variante des Virus festgestellt. Gut 1000 der insgesamt etwa 6500 Beschäftigten arbeiten derzeit von Zuhause aus.

