vor 19 Min.

Airbus auf dem Gipfel

Dieser Prototyp der neuen H-145-Version landete auf dem Gipfel des Aconcagua in Argentinien auf einer Höhe von 6962 Metern. An Bord waren Alexander Neuhaus und Antoine van Gent aus dem Werk in Donauwörth.

Der Prototyp des neuen H-145-Modells absolviert in Argentinien einen besonderen Testflug

Die Firma Airbus Helicopters arbeitet an einer neuen Version des Modells H145, das in Donauwörth hergestellt wird. Die wesentliche Veränderung: Die neuen Maschinen haben fünf statt bisher vier Rotorblätter. Dies soll mehrere Vorteile bringen. Die Hubschrauber sollen mehr Last aufnehmen können, komfortabler und wartungsfreundlicher sein.

Aktuell existieren zwei Prototypen, die an verschiedenen Orten in der Welt getestet wurden und werden: in Spanien, in Finnland (bei niedrigen Temperaturen) und nun in Argentinien. Dort stand ein Flug unter extremen Bedingungen an – auf den Gipfel des Anconcagua, den höchsten Berg der südlichen Erdhalbkugel. Er hat eine Höhe von 6962 Metern. „Noch nie war ein zweimotoriger Hubschrauber in dieser enormen Höhe“, schreibt die Firma in einer Pressemitteilung. Bei dem Probeflug ging es einem Sprecher des Unternehmens zufolge aber nicht darum, einen Rekord aufzustellen, sondern zu zeigen: „Das kann er.“

Pilot und Ingenieur testeten extreme Bedingungen

Aus dem Werk in Donauwörth reisten Pilot Alexander Neuhaus und Ingenieur Antoine von Gent nach Südamerika. Die Bedingungen waren extrem. Nach 15 Minuten Steigflug landete die H145 bei einer Temperatur von minus 22 Grad auf dem Gipfel. Neuhaus wird mit folgenden Worten zitiert: „Aufgrund der starken Winde von bis zu 30 Knoten (56 Stundenkilometer) und der geringen Luftdichte mussten wir sehr konzentriert fliegen.“ Neuhaus zeigte sich mit der Leistung des Helikopters höchst zufrieden. Die Maschine habe noch Leistungsreserven gehabt: „Damit hätten wir beispielsweise noch zwei Personen an Bord nehmen können.“

2020 will das Unternehmen die Zulassungen haben

Den Testflug begleiteten die argentinischen Luftstreitkräfte mit Lama-Hubschraubern. Auch die Hochgebirgspatrouille der Polizei von Mendoza unterstützte die Aktion: Sie erarbeitete einen Notfallplan. Insgesamt haben nach Angaben von Airbus die beiden H-145-Prototypen schon über 400 Flugstunden absolviert. Im Jahr 2020 möchte die Firma die notwendigen Zulassungen für das Modell haben. Im kommenden Jahr sollen, so der Plan, dann auch die ersten Exemplare an Kunden ausgeliefert werden.

Themen folgen