Das Stadtradeln geht in die nächste Runde

Vorbereitungen zum Start am 6. Juli in Donauwörth laufen

In Donauwörth können Radelfreunde bereits zum sechsten Mal in Folge dafür antreten, auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen – und dabei wieder Preise gewinnen. Denn auch in diesem Jahr beteiligt sich die Große Kreisstadt beim bundesweiten Stadtradeln.

„Die Aktion ist eine tolle Möglichkeit, einen konkreten, persönlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Dass die Donauwörther Interesse daran haben, zeigen uns die jährlich steigenden Teilnehmerzahlen: Vergangenes Jahr waren 340 Donauwörther Radler dabei und gestartet sind wir beim ersten Mal mit ungefähr 50 Teilnehmern“, meint Andreas Reiner, Radverkehrsbeauftragter der Stadt Donauwörth.

Doch das Stadtradeln hat noch eine weitere Aufgabe: Die Aktion leistet einen Beitrag zur Verbesserung des Radverkehrsnetzes. „Die Teilnehmer machen uns im Aktionszeitraum auf Mängel und Missstände bei den Radwegen und -verbindungen vor Ort aufmerksam, die wir hinterher überprüfen und wenn möglich abstellen“, so Reiner. Das funktioniert über die „RADar!-Meldungen“, die Teilnehmer mithilfe der App an die Stadt Donauwörth weitergeben können.

Und so funktioniert das Stadtradeln: Die Aktion läuft vom 6. bis zum 27. Juli. Über die Internetseite www.stadtradeln.de können sich alle Personen, die in Donauwörth leben oder arbeiten, bei einem Fahrradteam anmelden, ein eigenes gründen oder natürlich auch alleine mitmachen.

Über drei Wochen werden dann alle Kilometer, die man mit dem Fahrrad geradelt ist, gezählt, zum Beispiel per App. In dieser Zeit sollte man versuchen, möglichst auf das Auto zu verzichten und stattdessen das Rad zu nehmen.

„Bei Kurzstrecken lohnt es sich sowieso, das Fahrrad anstelle des Autos zu nehmen“, sagt Reiner. „Denn häufig ist das Fahrrad im Stadtverkehr einfach das schnellste Verkehrsmittel.“ Nach dem Ende des Stadtradelns bekommen die besten Einzelradler und das beste Team wieder Preise verliehen. Außerdem gibt es eine besondere Kategorie für die Teilnahme: Wer mag, kann als „Radel-Star“ teilnehmen und sich damit dem bundesweiten Wettbewerb stellen.

Radel-Stars verzichten freiwillig über drei Wochen lang vollständig auf das Auto und sind ausschließlich mit dem Fahrrad unterwegs. Alle Donauwörther Bürger sind zum Stadtradeln eingeladen.

Informationen gibt es beim Radverkehrsbeauftragten der Stadt Donauwörth, Andreas Reiner, unter der Telefonnummer 0906/ 789-106 oder online unter www.donauwoerth.de unter dem Suchbegriff „Stadtradeln“. Der Direktlink lautet: https://www.donauwoerth.de/leben-in-donauwoerth/verkehr-und-mobilitaet/radverkehr/stadtradeln/.

Ob aufgrund der Corona-Pandemie das traditionelle Anradeln am ersten Tag der Aktion stattfinden kann, ist noch offen. (pm)