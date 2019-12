vor 3 Min.

Aktionen rund um den Christbaum

Postkartenaktion ab morgen

Seit dem 19. Jahrhundert ist es vielerorts zwischen Allgäu und Donau gute Tradition, „Christbäume zu loben“. Bis heute werden dadurch Freundschaften gepflegt und es ist in manchen Ortschaften in und um Donauwörth gang und gäbe, Nachbarn, Verwandten und Bekannten in der Advents- und Weihnachtszeit einen Besuch abzustatten, um auf launige Weise und in (gespielt) überschwänglicher Art deren Christbaum zu loben. Die Absicht dahinter ist denkbar einfach: Als Dank für die Lobpreisung möchte man einen kleinen Schnaps oder ein Bonbon ergattern. „Warum eigentlich nicht ein Gewinnspiel daraus machen?“, dachte sich die Museumsabteilung der Stadt Donauwörth, die seit vielen Jahren den „Romantischen Weihnachtsmarkt“ auf der Altstadtinsel Ried organisiert und veranstaltet.

Der Christbaum am Fischerplatz lädt daher vom 19. bis 26. Dezember dazu ein, bestaunt und gelobt zu werden. Ein großer Barockrahmen, der am Geländer zum Fischerplatz angebracht ist, soll dazu auffordern und kann als Fokus und Umrahmung für ein Gemeinschaftsfoto oder -selfie dienen. Die Fotografie kurzerhand samt Lob und Kontaktdaten innerhalb der Aktionszeit per E-Mail an die Stadt Donauwörth geschickt, nimmt jeder „Christbaumlober“ an einem Gewinnspiel teil. Attraktive Preise gibt es zu gewinnen, vom Wohlfühlaufenthalt für zwei Personen in Schwangau an der „Romantischen Straße“ über zwei Tickets für das Sommer-Open-Air am 18. Juli in Rothenburg ob der Tauber bis hin zu Käthe-Kruse-Sammlertassen.

Bereits im Vorfeld haben alle Bürger und Gäste im Rahmen einer Postkartenaktion die Möglichkeit, am morgigen 4. Dezember (Barbaratag), am 6. Dezember (Nikolaustag) und am 13. Dezember (Luziatag) eine Weihnachtspostkarte an einen besonderen Menschen zu senden. Das Besondere an der Aktion ist, dass man zur Ansichtskarte das Porto an diesen Tagen geschenkt bekommt. In Donauwörth beteiligen sich an der Aktion die Tourist-Information und das Käthe-Kruse-Puppen-Museum in der Pflegstraße (geöffnet von 14 bis 17 Uhr). (dz)

