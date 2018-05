vor 40 Min.

Alkohol: 22-Jährige prallt mit Auto gegen Bäume

In schlechter Erinnerung wird eine junge Frau den 1. Mai behalten. Sie hat einen Unfall zwischen Laub und Amerbach verursacht.

In den Morgenstunden des 1. Mai hat eine betrunkene Autofahrerin auf der Straße zwischen Amerbach und Laub einen Unfall verursacht. Laut Polizei geriet die 22-Jährige gegen 6.30 Uhr mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume und Büsche. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die junge Frau hatte eine „Fahne“. Ein Alkomattest ergab einen Wert von knapp unter einem Promille. Die Beamten stellten den Führerschein sicher. Die 22-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. (dz)