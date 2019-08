vor 18 Min.

Alkoholisiert am Steuer

Alkoholisiert war ein Autofahrer in Donauwörth unterwegs.

Bei einer Kontrolle bemerken die Polizeibeamten bei einem 54-jährigen Autofahrer eine „Fahne“. Ein Test bestätigt diesen Verdacht.

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch gegen 21.15 Uhr in Donauwörth ist den Beamten ein betrunkener Autofahrer aufgefallen. Die Beamten der Streife kontrollierten den 54-jährigen Fahrer in der Sallingerstraße und rochen dabei die Alkoholfahne.

Der angebotene Alkotest ergab einen Wert von annähernd 0,8 Promille. Deshalb musste die Beifahrerin die Weiterfahrt übernehmen. Gegen den Betroffenen wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet, dass mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg sowie einem Fahrverbot verbunden ist, teilt die Polizei mit.

