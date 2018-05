vor 38 Min.

Alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs

Die Polizei hat einen 55-jährigen Fahrradfahrer in Donauwörth kontrolliert. Er war alkoholisiert.

Die Polizei hat am Mittwochabend gegen 20 Uhr einen 55-jährigen Fahrradfahrer in Donauwörth kontrolliert. Bei dem Mann wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von knapp unter 2 Promille. Der 55-jährige musste Blut abgeben und wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt, so die Beamten.