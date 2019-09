vor 48 Min.

Alles Wichtige zum Stadtmauerfest in Nördlingen

Mit großem Aufwand wird die Altstadt in Nördlingen in eine historische Festzone verwandelt.

In Nördlingen wird am Wochenende groß gefeiert. Wo es Parkplätze gibt und wann die Sperrstunde ist.

Am Freitag, 6. September, ist es endlich so weit: Das Historische Stadtmauerfest in Nördlingen startet. Wir haben die wichtigsten Informationen für das Wochenende zusammengetragen:

Eintritt Ein Einlassband für das ganze Wochenende kostet für Erwachsene 15 Euro und für Jugendliche bis 16 Jahren 6 Euro. Tagesbänder kosten am Freitag 7 Euro (Erwachsene) und 3 Euro (Jugendliche). Am Samstag und Sonntag beträgt der Eintritt jeweils 8 Euro (Erwachsene) und 4 Euro (Jugendliche). Kinder bis zu 1,30 Meter haben freien Eintritt.

Parken Folgende Parkplätze sind der Stadt zufolge ausgeschildert: die Kaiserwiese und zusätzlich die Wiese am EGM-Center, auf dem Döderlein-Parkplatz sowie in den angrenzenden Gewerbegebieten.

Eröffnung Die Eröffnung ist am Freitag um 18 Uhr auf dem Marktplatz. Davor gibt es in der St.-Georgs-Kirche eine ökumenische Vesper.

Festzeiten Das Stadtmauerfest beginnt am Freitag um 18 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils um 11 Uhr. Sperrstunde ist am Freitag und Samstag jeweils um 1 Uhr. Am Sonntag endet das Fest nach dem Zapfenstreich.

Festumzüge Der Brauchtums- und Folkloreumzug beginnt am Samstag um 14 Uhr. Dafür sind der Stadt zufolge 78 Gruppen mit insgesamt 2200 Mitwirkenden gemeldet. Der historische Festumzug startet am Sonntag um 13 Uhr. Um 14 Uhr ist auf dem Marktplatz der Empfang des Festumzugs mit Ansprachen von Oberbürgermeister Hermann Faul und dem Schirmherrn, Ministerpräsident Markus Söder. An diesem Umzug werden 83 Gruppen mit insgesamt rund 2500 Beteiligten teilnehmen.

Gebetsszene Die Gebetsszene aus „Die arge Not von Nördlingen“ von Hans Fischer beginnt um 20 Uhr am Marktplatz. Danach folgt der große Zapfenstreich.

Toiletten Die Toiletten sind in der Altstadt verteilt. Es gibt WC-Anlagen am Löpsinger Tor, am Baldinger Tor und am Berger Tor sowie am Rübenmarkt, in der Judengasse, in der Mühlgasse (Ecke Löpsinger Straße), in der Bergerstraße, in der Hallgasse und in der Kreuzgasse (Ecke Luckengasse). (ring)

