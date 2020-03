vor 38 Min.

Alles korrekt gelaufen beim Ackerkauf?

Die Stadt Donauwörth hat in Riedlingen ein Grundstück als künftiges Bauland erworben. Ein Stadtrat hat unterdessen Bedenken zum Ablauf des Geschäfts. Worum es geht

Von Thomas Hilgendorf

Das Angebot ist niedrig, die Preise schießen in die Höhe. In Donauwörth mangelt es an Bauplätzen – und abgesehen von den in den kommenden Monaten und Jahren zu erschließenden Grundstücken auf dem alten Kasernenareal in der Parkstadt sieht es ein wenig mau aus mit Flächen. Deshalb versucht die Stadt das bekommen, was sie kriegen kann. Dafür gibt es aber nicht nur Beifall, sondern auch die ein oder anderen Bedenken. So geschehen jüngst in Riedlingen.

Erst einmal die aus Sicht der Donauwörther Grundstücksinteressenten an und für sich gute Nachricht: Auch im Stadtteil Riedlingen soll es fortan weitere Grundstücke für Bauwillige geben. Die Stadt Donauwörth hat hierfür im vergangenen Jahr ein größeres Grundstück erworben. Dabei handelt es sich – eigentlich zunächst ist das nichts Ungewöhnliches – um eine Ackerfläche, die sich an der Steinbergstraße befindet. Die verbindet die Stadtteile Riedlingen und Wörnitzstein. Die Stadt macht denn auch keinen Hehl daraus, dass hier Grund erworben wurde. Seitens des Sachgebietes Liegenschaften wird mitgeteilt, dass vom Kommunalunternehmen Stadtentwicklung Donauwörth mehr als zwei Hektar gekauft wurden. „Es können zwischen 20 und 25 Baugrundstücke entwickelt werden“, erläutert die Abteilung auch Nachfrage unserer Zeitung.

Was die Sache jedoch zuletzt zum Politikum im Rathaus machte, war eine Nachfrage des ÖDP-Stadtrates Gustav Dinger zum Ablauf und der Art und Weise des Kaufs am Rande einer öffentlichen Sitzung. Die Frage wurde in öffentlicher Sitzung jedoch unterbunden, da es sich laut Rechtsamtsdirektor Richard Lodermeier um einen Akt handelte, der vorher in nichtöffentlicher Sitzung behandelt worden war – Stichwort: Geheimhaltungswürdigkeit.

Dinger wollte wissen, warum diverse Gremien – Stadtrat und Bauausschuss – bei eben jenem Grundstücksgeschäft übergangen worden seien. Er habe, so Dinger unlängst im Gespräch mit unserer Zeitung, „auf der Straße“ von dem Geschäft erfahren müssen. Ein Handel unter der Hand sozusagen?

Die Stadt widerspricht dieser Darstellung entschieden: „Die Behandlung der Thematik fand in mehreren Sitzungen, sowohl des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses als auch des Haupt- und Finanzausschusses, statt.“ Dem Kommunalunternehmen Stadtentwicklung oblag derweil der Kaufbeschluss. Auch hier seien – qua Zusammensetzung – Vertreter aller Fraktionen und Gruppen beteiligt gewesen. Konkret besteht das Kommunalunternehmen aus Vorstand (Manfred Deutschmann) und Verwaltungsrat. Letzterer setzt sich zusammen aus insgesamt acht, von den Fraktionen und Gruppen benannten Stadträten, sowie dem Oberbürgermeister.

Hinsichtlich der Geheimhaltungspflicht sieht sich die Stadt derweil weiterhin gebunden, auch und gerade was Angaben zur Höhe des Kaufpreises angeht, die Dinger als teils zu hoch angesetzt befürchtet: Nach Artikel 52 Absatz 3 der Gemeindeordnung seien die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse der Öffentlichkeit bekannt zu geben, „sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind“. Durch Gründung des Kommunalunternehmens könne sich die Stadt „von dieser Verpflichtung nicht befreien“: „Aus Sicht der Stadt sind die Gründe der Geheimhaltung nicht weggefallen, weil sie berechtigte Ansprüche Einzelner betreffen. Die Bekanntgabe darf diesen keine Nachteile verursachen.“ Gustav Dinger indes hat bei der Kommunalaufsicht, dem Landratsamt in Donauwörth, angefragt, ob das Vorgehen der Stadt korrekt sei. Die Kreisbehörde bestätigt gegenüber unserer Zeitung jene Anfrage – teilt aber auch mit, das solche Anfragen in Bezug auf Grundstücksfragen keine Ausnahme seien. Man prüfe den Hinweis. Unterdessen ist nicht klar, wann die erworbenen Flächen bebaut werden können. Grundsätzlich sei es das das Ziel, so die Antwort aus dem Rathaus, „in möglichst allen Stadtteilen Baugrundstücke anbieten zu können“. Insbesondere im Donauwörther Stadtteil Riedlingen gebe es „sehr große Nachfrage nach Bauland“. Hierfür seien diese Grundstücksteilflächen geeignet. Wann die Erschließung im vorliegenden Bereich konkret wird, könne derzeit noch nicht gesagt werden.

