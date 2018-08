vor 56 Min.

Aloisia Häußler leitet Parkstadt-Kindergarten 44 Jahre

Viele lobende Worte und eine bunte Abschiedsfeier für die Pädagogin

Aloisia Häußler ist für sehr viele Eltern in Donauwörth ein vertrautes Gesicht. Sie hat insgesamt 44 Jahre den Kindergarten Christi Himmelfahrt in der Parkstadt geleitet. Jetzt wurde sie mit einem Familiengottesdienst und einem Fest verabschiedet.

Zu diesem Anlass hatten Stadtpfarrer Jacek Wyrwich und der Elternbeirat des Kindergartens zahlreiche Ehrengäste und Wegbegleiter sowie alle Familien der Kindergartenkinder eingeladen. In einem Familiengottesdienst präsentierte die Kinderschola unter der Leitung von Susanne Zinsmeister das Stück „Wie die Farben auf die Erde kamen“. Gesanglich wurden sie von den Kindergartenkindern unterstützt. Die Kinder verzauberten die Besucher mit ihren farbenfrohen Kostümen und fröhlichen Liedern.

Nach dem Segen verabschiedete Stadtpfarrer Jacek Wyrwich die Kindergartenkinder und leitete zum zweiten Teil über, in dem Redner Häußlers Arbeit würdigten. Den Anfang machte der stellvertretende Landrat Hermann Rupprecht, gefolgt von Michaela Kaag, die in Vertretung für den entschuldigten Zweiten Bürgermeisters Jörg Fischer dessen Rede vortrug. Beide würdigten das intensive Wirken von Häußler. Die Rektorin der Sebastian-Franck-Grundschule Helga Mandlik dankte besonders für die stets gute Zusammenarbeit. Stellvertretend für den Elternbeirat des Kindergartens beschrieb Kerstin Schleier die vielen positiven Eigenschaften, die Aloisia Häußler auszeichneten und mit denen sie unzähligen Kindern in der Parkstadt eine wunderschöne Kindergartenzeit beschert habe.

Die Vorsitzenden des Pfarrgemeinderats Elisabeth Müller und Barbara Walda dankten für die lange Treue im Parkstadt-Kindergarten. Stadtpfarrer Jacek Wyrwich blickte ebenfalls sehr positiv auf die gute Zusammenarbeit zurück und lobte Häußlers Blick auf das Wohl der Kinder. Die langjährige Weggefährtin und zukünftige Leiterin des Kindergartens, Gabriele Litzel-Reißler, fand nur lobende Worte für ihre „Chefin“. Zum Abschluss trat eine sichtlich gerührte Aloisia Häußler ans Mikrofon und gab einen kurzen Rückblick auf ihre Zeit in der Parkstadt. Sie dankte allen Wegbegleitern für die stets gute Zusammenarbeit und war sichtlich gerührt über die positiven Worte, die alle für sie gefunden hatten.

Nach diesem feierlichen Programm in der Kirche folgte noch eine Darbietung der Kindergartenkinder auf dem Kindergartengelände. Mit einem lustigen Gedicht blickte die langjährige Kollegin Michaela Schnepf mit der Pumuckl-Gruppe auf viele schöne Ereignisse zurück und überreichte einen Schaukelstuhl für die kommende Zeit der Ruhe und Erholung. Abschließend durfte jedes Kindergartenkind zum Lied „Ich schenk dir einen Regenbogen“ einen Luftballon steigen lassen.

Danach lud der Elternbeiratsvorsitzende Holger Hämmerlein zum Mittagstisch mit anschließendem Kaffee und Kuchen ein. Zahlreiche Spielstationen sorgten im Anschluss bei den Kindern für viel Spaß. (dz)

