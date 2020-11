vor 6 Min.

Alpenverein im Corona-Modus

Kletterhalle und Vereinsheim sind geschlossen

Auch die Donauwörther Sektion des Deutschen Alpenvereins befindet sich wieder im Corona-Modus. Bereits im Frühjahr wurde die erste Schließung für coronagerechte Umbauten des Vereinsheimes, Arbeiten an Hygienekonzepten und das Organisieren des Betriebs im Kraxlstadl und des Vereinslebens genutzt. Nachdem die Corona-Fallzahlen wieder gestiegen waren, stellte die Sektion Anfang Oktober das Tourenprogramm erneut ein.

Mit der zweiten Welle stehen beim Alpenverein alle Schalter auf null. Kletterhalle und Vereinsheim sind im November geschlossen, in der Geschäftsstelle in der Hadergasse läuft donnerstags nur ein interner Notbetrieb. Die regionalen Mittwochswanderungen und die MTB-Treffs sind eingestellt. Der AV-Skibazar und der Sektionsabend sind abgesagt. In einen Winterschlaf verfällt man deshalb nicht. Das Routenbau-Team der Kletterhalle nutzt die Schließung zum Umbau. „Ein attraktives, abwechslungsreiches Routenangebot ist ein Garant für den Erfolg des Kraxlstadls“, heißt es von Vereinsseite.

Zudem ist das alpine Winterprogramm 2021 da. „Die kommende Saison ist ungewisser denn je. Niemand weiß, wie es nach dem zweiten Lockdown weitergehen wird. Wir werden es aushalten müssen, dass die eine oder andere Veranstaltung abgesagt werden muss oder nicht so stattfinden kann, wie wir es uns ausmalen. Dennoch die Null-Option ist keine Option.“ Der Alpenverein möchte mit dem Tourenprogramm Zeichen setzen und motivieren, Möglichkeitsräume, die sich im Kontext der Pandemie auftun, mit Bedacht zu nutzen.

Das Winterprogramm 2021 steht auf der Internetseite www.dav-donauwoerth.de bereit. Interessenten können sich ab sofort via E-Mail an touren@dav-donauwoerth.de vormerken lassen. Die Vormerkphase endet am 28. November. Das Hauptprogramm wird mit dem Sektionsheft 2021 veröffentlicht. Das Heft erscheint zum Jahresende.

Im kommenden Jahr feiert die Sektion ihr 125-jähriges Jubiläum. Hierzu lädt der Alpenverein alle Mitglieder, Freunde und die Stadt ein, mitzufeiern. (pm)