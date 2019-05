vor 56 Min.

Als Mündling eine Polizeistation hatte

Josef Wenninger führt Interessierte durch die südliche Flur von Mündling und hat einiges zu erzählen

Bei herrlichem Frühlingswetter machten sich 54 Interessierte auf, um bei einer Aktion des Heimatvereins Mündling die Flur entlang der südlichen Gemarkungsgrenze des Harburger Orsteils zu erkunden. Vorsitzender Martin Gehring begrüßte die Teilnehmer. Josef Wenninger übernahm die Führung.

Ausgangspunkt war das Zeckenholz. Wenninger referierte über die Gemarkungsgrenze zu Gunzenheim und erklärte, dass die sichtbar erhöhten Grenzsteine zugleich die Flur- und Jagdgrenzen darstellen. Weiter ging es am Osing vorbei, in dem bis 1846 allgemeines Weiderecht galt. Dieses wurde später auf 78 Rechtler verteilt. Wenninger versammelte die Teilnehmer an einem erhöhten Ort. Er erklärte ihnen, dass der Schrandhofbauer zum Kirchgang immer den mittleren Weg benutzte, der bis zur Flurbereinigung noch im Original vorhanden war. Der Mündlinger Pfarrer durfte erst zum Kirchgang läuten, wenn er den Schrandhofbauer erblickte, der den Weg heraufgeritten kam. Um 1400 erscheint im Kloster Kaisheim ein Gefälle (Steuerschuld mit wahrscheinlichem Abgang im 30-jährigen Krieg).

Nach etwas Kraftanstrengung gelangte die Gruppe zum Plateau des Sulzberges, auch Herrenberg genannt, im Gebiet des Neufang. Hier wusste der Heimatforscher Folgendes zu berichten: Aufgrund der Ausgrabungen und Funde (Scherben, Bronzeschlacke) durch Erich Bäcker im Jahre 1970 wird vermutet, dass hier eine Höhensiedlung während des Endneolithikums, der Bronzezeit, bis zur Hügelgräberbronzezeit (vor etwa 3500 Jahren) bestand. Die Hütten waren vermutlich aus Flechtwerk und besaßen Strohdächer. In dem in der Nähe liegenden Grabhügel wird eine Grabkammer aus Holz vermutet. Die Befestigung rund um die Plattform bestand aus Holz, Erde und Mauerwerk.

Weiter ging es zum Hornberg. Es musste im Zuge des Bahnbaues von Donauwörth nach Treuchtlingen 1903 bis 1906 teilweise von der Sohle bis zum Scheitel ein Höhenunterschied von bis zu 70 Metern bewältigt werden – durch Handarbeit und Sprengungen. Dies erfolgte überwiegend durch italienische Gastarbeiter. Da es zu dieser Zeit auch nicht immer friedlich zuging, wurde in Mündling eine Polizeistation in-stalliert.

Die Route führte weiter zum Ewigen Eis. Bis Mitte April findet man in den Erdlöchern noch Eis. Der kalte Zug aus den Erdlöchern war noch deutlich spürbar. Die Temperatur in der Senke ist allgemein um einige Grade niedriger als in der Umgebung. Vor 50 Jahren war das Phänomen noch ausgeprägter, da links und rechts des Dammes geschlossener Fichtenbestand vorhanden und somit keine Sonneneinstrahlung möglich war.

Weiter ging es zum Teufelsstein. Wenninger wusste zu berichten, dass der Rehauer (Lehenbauer) vom Lehenhof in Marbach (im Besitz von Heilig Kreuz) einen rund drei Tonnen schweren Eckstein zum Zweck des Hausbaus befördert hat. Dann brach der Wagen. Der Bauer ließ den Stein liegen und wünschte ihn zum Teufel. So erhielt der Stein seinen Namen.

Nach einer kurzen Rückblende über die früheren Bewohner des Bahnblockhauses gab es anschließend am Ausgangspunkt Kaffee und Kuchen. Martin Gehring überreichte Josef Wenninger ein kleines Präsent für seine gekonnten Ausführungen. (pm)

