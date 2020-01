07.01.2020

Als Puppe unsterblich

Die Puppe Friedebald (Mitte) mit Annemarie in der Kleidung von 1938/39.

Käthe Kruse schuf ihre Puppe Friedebald vor 90 Jahren nach ihrem Sohn. Den ereilte ein tragisches Schicksal

Von Andrea Hammerl

Ein schmales Gesicht mit leichten Pausbäckchen, wache blaue Augen und ein hübscher Mund – die Puppe Friedebald hat eine besondere Ausstrahlung. 90 Jahre alt ist das Erfolgsmodell, die Puppe VIII der Käthe Kruse Manufaktur, heuer geworden. Grund genug für eine Sonderausstellung im Käthe-Kruse-Museum in Donauwörth. Zumal Friedebald eine ganz besondere Geschichte hat – genau genommen sogar zwei.

Modell und Namensgeber ist das sechste Kind der Puppenmacherin Käthe Kruse und des Bildhauers Max Kruse. Geboren wurde Karl Max Friedebald Kruse im August 1918, was seinen ungewöhnlichen Namen erklärt. Auch wenn die althochdeutsche Endung eigentlich „kühn“ bedeutet, so drückte der Name doch große Sehnsucht der Eltern nach Frieden aus.

Der Bub war ein besonders hübsches Kind und so beauftragte Käthe Kruse ihren Stiefschwiegersohn, den Bildhauer Igor von Jakimov, mit einer Büste Friedebalds. „Für einen neuen Puppenkopf“ schrieb dessen Ehefrau Annemarie von Jakimov, eine Tochter aus Max Kruses erster Ehe, in ihren Erinnerungen. Tatsächlich zum Einsatz kam die Büste des Vierjährigen erst viel später. 1928 wollte das Kaufhaus Oberpollinger in München zum Muttertag ein Schaufenster mit Kindern gestalten, weshalb das Unternehmen Kruse beauftragte, „einfach Ihre Puppen so groß zu machen, dass wir ihnen Kleider überziehen können“.

Ganz so einfach war das allerdings nicht, denn die üblichen Kruse-Puppen hatten gestopfte Stoffkörper, weshalb ihrer Größe Grenzen gesetzt waren. Die Puppen erhielten also ein Metallskelett. Für den Kopf wurde ein Abdruck des Friedebald-Kopfes hergestellt, dessen Haare abgeschliffen und durch eine Echthaarperücke ersetzt wurden. Damit begann die Produktion der Kruse’schen Schaufensterpuppen, die erst 1958 endete.

Ebenfalls 1928 wurde Käthe Kruse vom KaDeWe (Kaufhaus des Westens) in Berlin gebeten, Dioramen mit ihren Puppen zu gestalten. Thema: „Das europäische Kind“. Kruses Tochter Sofie setzte es um, indem sie vier Kindergemälde – des deutschen Malers Julius Hübner, des Italieners Tizian, des Briten Joshua Reynolds und des Spaniers Diego Velazquez – als Vorbild nahm.

Die Bezeichnung „Deutsches Kind“, die später für die Spielpuppe VIII übernommen wurde, brachte Käthe Kruse den Vorwurf ein, dem Nationalsozialismus nahegestanden zu haben. „Man verargte mir den Namen ’Das deutsche Kind’ und wollte mir damit eine politische Unterstellung machen“, schrieb sie 1951 in ihrer Autobiografie, „ich hatte mir aber, weiß Gott, nichts Politisches dabei gedacht“.

Das zauberhafte Bild von Hübners Tochter Emma hängt als Leihgabe des Museums Georg Schäfer (Schweinfurt) in der Donauwörther Sonderausstellung, flankiert von der ersten Spielpuppe VIII, die sich im Privatbesitz der Familie Hübner befindet. „Erstmals werden Emmas Porträt und die erste Spielpuppe VIII gemeinsam in einer Ausstellung gezeigt“, so Museumsleiter Thomas Heitele.

Wie aus Briefen zwischen Käthe Kruse und der Frau Landgerichtsdirektor Hübner von November und Dezember 1928 hervorgeht, hatte die Frau eines Hübner-Enkels um eine Puppe als Weihnachtsgeschenk für ihre dreijährige Tochter zu einem „für einen Beamtenhaushalt erschwinglichen Preis“ direkt aus der Fabrik gebeten. Ihr Mann war der Neffe der jung verstorbenen Emma. Kruse antwortete herzlich, sie habe sich vergeblich bemüht, die Familie ausfindig zu machen und bot die Puppe zum Herstellungspreis für 20 Mark an, „denn es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass das erste Exemplar die Familie bekommt“.

1929 war Friedebald erstmals im Katalog zu finden und begann seinen Siegeszug in zahlreichen Variationen. Über die Jahre bekam er weitere Neuerungen, so auf Wunsch der Kunden ab 1930 einen drehbaren Kopf. Wie sich der ursprünglich fest-angenähte Kopf über den sogenannten Ringhalskopf zum Kurbelkopf weiterentwickelte, wird in einer Vitrine nachvollzogen. Im unbespielten Originalzustand sind Elisabeth und Friedebald aus dem Jahr 1950 zu bewundern. Fast 70 Jahre jünger sind Grete und Georg, das 27 Zentimeter kleine Pärchen mit verkleinertem Puppe-VIII-Kopf, mit dem die Manufaktur Käthe Kruse den 90. Geburtstag der Puppe Friedebald würdigt.

1929, also im gleichen Jahr wie die zunächst 48, später 52 Zentimeter große Puppe VIII, kam die kleinere Variante, Puppe IX heraus, ebenfalls mit einem der Büste Friedebalds nachgeformten Kopf. Sie wurde in Donauwörth nahezu durchgehend hergestellt, während der große Bruder 1959 verschwindet und erst im Katalog 1969/70 in sieben Modellen wieder auftaucht – möglicherweise, um sich von der früheren, 1953 von der DDR enteigneten Manufaktur abzugrenzen, die als VEB (volkseigener Betrieb) Puppenwerkstätten Bad Kösen weitergeführt wurde und weiterhin Modelle der Puppe Friedebald auf den Markt brachte.

1964 gewann Kruse ihre Klage wegen Urheberrechtsverletzung, sodass die VEB-Produktion eingestellt werden musste. Zum Vergleich sind einige dieser VEB-Puppen in der Sonderausstellung den originalen Käthe-Kruse-Puppen gegenübergestellt.

Wie Vielfalt mit wenigen Modellen, die aber teilweise untereinander kombiniert wurden, erreicht wurde, ist Thema im letzten Ausstellungsraum. So wurde der Kopf der Puppe I., kombiniert mit dem Körper der Puppe VIII zum Schielböckchen, erkennbar an seinem seitlich gewendeten Blick. Zu sehen sind auch Einzelstücke wie eine 62 Zentimeter große Puppe VIII oder ein Schlenkerchen (Puppe II) mit dem Kopf der Puppe IX.

Käthe Kruse hat den lang anhaltenden – auch internationalen – Siegeszug der Puppe Friedebald, die sie selbst als ihre erfolgreichste bezeichnete, noch miterlebt. Sie starb hochbetagt 1968 in München. Ihr Sohn Friedebald dagegen wurde 25-jährig kurz vor Kriegsende in Russland Opfer eines Verkehrsunfalls.

Die Ausstellung „90 Jahre – Die Puppe Friedebald 1929-2019“ ist noch bis Sonntag, 1. März, im Käthe Kruse Puppen Museum, Pflegstraße 21 A, Donauwörth zu sehen. Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr, Führungen nach Vereinbarung, Telefon 0906/789170. Nähere Informationen www.kaethe-kruse-puppenmuseum.de.

