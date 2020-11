17:00 Uhr

Altisheim: Das Dorf mit einem halben Kirchturm

Plus Vor 200 Jahren blieb in Altisheim nur ein Fragment des Kirchturms am Gotteshaus stehen. Über 30 Jahre dauerte dieser Zustand

Fehlte der Turm der Bayerdillinger Pfarrkirche nach seinem Einsturz vor 150 Jahren vier Jahre lang komplett (wir berichteten), so gab es in Altisheim bereits rund 50 Jahre früher ein ganz ähnliches Schicksal. Nun war es noch ganz so schlimm wie in der südlicher gelegenen Gemeinde, denn Altisheim wurde damals kein „Dorf ohne Kirchturm“. Doch musste im Jahr 1814 der Turm der dortigen Pfarrkirche wegen Baufälligkeit etwa zur Hälfte abgetragen werden.

Über die erste Kirche liegt alles im Dunkeln

Über die erste Kirche, die es in Altisheim gab, liegen sämtliche geschichtlichen Details im Dunkeln. Es ist nichts bekannt aus der Zeit vor dem 1. März 1567, als es in Altisheim zu einem schlimmen Erdrutsch kam. Dessen Folgen hielt der Künstler Hans Rogel der Ältere in einem Einblatt-Holzschnitt fest, der sich in der Zentralbibliothek in Zürich befindet. In diesem Holzschnitt ist auch die damalige Kirche zu sehen.

1542, also 25 Jahre vorher, hatte Pfalzgraf Ottheinrich von Neuburg das protestantische Bekenntnis in seinem Herrschaftsgebiet Pfalz-Neuburg eingeführt, wovon auch die Pfarrei Altisheim betroffen war. 1614 kehrte sein Nachfolger Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Neuburg zur katholischen Religion zurück, und von 1615 bis 1620 erfolgte infolgedessen auch die Zurückführung der Pfarreien zur katholischen Kirche.

Schlechter baulicher Zustand

Wie lange dieses Kirchengebäude bestand und wann der Neubau eines Gotteshauses mit Kirchturm erfolgte, konnte nicht ermittelt werden. Anfang des 19. Jahrhunderts befanden sich jedoch die Pfarrkirche und der Kirchturm in einem derart schlechten baulichen Zustand, dass der Turm zur Hälfte abgebrochen werden musste, um einen Einsturz zu verhindern. Dies führte zu der paradoxen Situation, dass der verbliebene Teil des Turms wesentlich niedriger als die Kirche war. Mit einem Behelfsaufbau auf dem Turmfragment wurde dann zumindest die Höhe des Kirchendaches erreicht.

1567 gab es einen Erdrutsch in Altisheim, der die damalige Kirche zerstörte. Hier ein Holzschnitt des Künstlers Hans Rogel des Älteren.

Kuriose Objekte festgehalten

Der Heimatforscher und Sammler Joseph Graßegger aus Neuburg hielt bei seinen vielfältigen Exkursionen bedeutende und kuriose Objekte in Zeichnungen fest. Bemerkenswert erschien ihm das merkwürdige Aussehen von Kirche und Kirchturm in Altisheim. Dieses hielt er 1846 in einer lavierten Federzeichnung fest, die sich im Besitz des Historischen Vereins Neuburg befindet. Auffällig ist die Ähnlichkeit der beiden Kirchen im Holzschnitt und in der Federzeichnung. Viele verwandte Elemente weist auch die Kirche St. Felizitas in Schäfstall auf.

Zustand dauerte über 30 Jahre

Über 30 Jahre dauerte der Zustand des halb abgebrochenen Turms. 1848 wurden Kirche und Kirchturm dann gänzlich abgerissen und durch einen Neubau in den beiden Folgejahren ersetzt. Hier sind der Kirchturm und der Altarraum nicht nach Osten, sondern nach Westen gewendet. Über die von der Kirchengemeinde infolge eines vorläufigen Beschlusses geleistete teilweise Kostendeckung dieses Bauwerks, wie über die Baupflicht an der Kirche überhaupt, entstand ein Rechtsstreit zwischen der Kirche und dem Fiskus, welcher am 8. Oktober 1860 für die erstere ungünstig endete.