21.09.2020

Altstadtladen: „Sehr positive“ Resonanz in Wemding

In Wemding ist ein Altstadtladen in der Diskussion.

Plus Das Interesse an einem „Altstadtladen“ in Wemding ist offenbar groß. Zu einer Info-Veranstaltung kamen rund 70 Interessierte.

Zudem erhielt Initiator Uwe Dunzinger nach eigenen Angaben zahlreiche anderweitige Rückmeldungen von Bürgern, die ein solches Geschäft für sinnvoll halten. Insgesamt bewertet er die Resonanz als „sehr positiv“.

Wo der Laden eingerichtet werden könnte und welches Warenangebot er haben könnte, ist laut Dunzinger weiter offen. Mit diesen Fragen soll sich ein Arbeitskreis beschäftigen. Dem gehören acht Personen an. Zudem könnten jederzeit Geschäftsleute aus der Altstadt hinzukommen, so Dunzinger.

Einige Geschäftsinhaber äußerten sich zunächst kritisch

Bei der Zusammenkunft, die kurzfristig in die Aula der Leonhart-Fuchs-Volksschule verlegt worden war, äußerten sich nach Auskunft von Dunzinger einige Geschäftsinhaber zunächst kritisch. Sie hätten Angst, dass der neue Laden ihnen Kunden wegnimmt. Das soll den Mitgliedern des Arbeitskreises zufolge aber nicht passieren: „Wir wollen die Geschäftsleute aus der Altstadt mit ins Boot holen und das miteinander machen.“ Um herauszufinden, welche Ware in dem „Altstadtladen“ am sinnvollsten wäre, sollen auch die Bürger die Gelegenheit erhalten, sich zu äußern. Der Arbeitskreis plant laut Dunzinger eine Umfrage, an der sich über den Amtsboten alle Wemdinger beteiligen können. Die Bewohner des historischen Zentrums würden zudem separat befragt. Erste Gedankenansätze für den Laden gehen dahin, dass in dem Geschäft vielleicht Ware ohne Verpackung verkauft werden könnte oder ein Teilbereich für wechselnde Anbieter aus der Region zur Verfügung stünde. (wwi)

Lesen Sie Auch:

Themen folgen