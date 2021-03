10:51 Uhr

Am Freitag ist Klimastreik in Donauwörth

In Donauwörth wird am Freitag wieder für mehr Klimaschutz demonstriert - wie bereits im September 2020.

Weltweit gehen Klimaaktivisten am Freitag auf die Straße. Auch in Donauwörth.

Am Freitag. 19. März, findet der siebte globale Klimastreik statt. Weltweit gehen Menschen auf die Straßen, um sich für mehr Klimaschutz einzusetzen. Auch in Donauwörth findet ein Streik am Liebfrauenmünster von 14 bis etwa 15.30 Uhr statt. Bei der Demo müssen die aktuellen Hygienemaßnahmen beachtet werden: Maskenpflicht und 1,5 Meter Mindestabstand. Interessierte werden gebeten, sich bei Thomas Rebele (E-Mail: thomas.rebele@gmail.com, Telefon: 0151/56891896) zu melden. Auch von zu Hause aus kann man an dem Streik teilnehmen: Fridays for Future ruft zu einem „Online-Streik“ am gleichen Tag auf.

Fridays for Future in Donauwörth: Das sind die Ziele

Trotz der Pandemie habe das Thema Klimawandel nichts an seiner Dringlichkeit verloren. Das Ziel des Streiks ist es, die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zu fordern. Dieses wurde im Pariser Klimaabkommen festgelegt. Die Auswirkungen des Klimawandels bemerkt langsam auch Deutschland. Beispiele sind die Trockenheit der vergangenen Jahre, ganzjähriger Pollenflug und der Rückgang der Gletscher. Um dem entgegenzuwirken, fordern die Demonstrierenden eine Nettonull bei den Treibhausgasemissionen bis 2035, eine Klimaprämie, den Kohleausstieg vor 2030 sowie 100 Prozent erneuerbare Energien bis spätestens 2030. (dz)

