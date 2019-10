vor 19 Min.

Ampel soll Absturz in Burgstraße verhindern

Der Ärger mit den Lastwagen in und um Harburg beschäftigt erneut den Stadtrat. Eine weitere Sofortmaßnahme ist bereits umgesetzt.

Von Wolfgang Widemann

Mit einer weiteren Maßnahme durch das Staatliche Bauamt soll in Harburg wenigstens verhindert werden, dass es durch den verbotenen Lkw-Schleichverkehr noch zu einem größeren Unglück kommt. Am Freitag installierte die Straßenmeisterei in der Burgstraße auf dem Abschnitt zur B25 hin eine Ampel. Gleichzeitig wurde das Teilstück am Hang halbseitig gesperrt. Das ist ein Ergebnis einer Zusammenkunft, die am Mittwoch vor Ort stattfand.

Der Ortstermin war vereinbart worden, um zu beratschlagen, wie den Lastwagen auf Abwegen Einhalt geboten werden könnte. Seit die B25 zwischen Harburg und Großsorheim gesperrt ist, kommt es in der Burgstadt und deren Umgebung zu immer neuen Vor- und Unfällen mit Lastern, deren Fahrer die Durchfahrtverbotsschilder ignorieren.

„Es ist nicht lustig, was zurzeit abläuft“, merkte Bürgermeister Wolfgang Kilian am Donnerstagabend im Stadtrat an. Die Verwaltung, müsse sich mit beschädigten Straßen und Häusern sowie Beschwerden von Bürgern beschäftigen – „eine Situation, für die wir nichts können“. Der Bürgermeister sagte, er habe langsam Zweifel, ob die Bußgelder noch ausreichen, die bei den genannten Verstößen verhängt werden.

Nördlinger Straße soll dauerhaft verengt werden

Kilian berichtete von dem Ortstermin, an dem Vertreter der Stadtverwaltung, des Staatlichen Bauamts Augsburg, des Landratsamts, der Polizei und des Stadtrats sowie zwei Anlieger teilnahmen. Man sei übereingekommen, die Nördlinger Straße unterhalb der Tankstelle zu verengen. Momentan lässt dort eine Absperrbake eine Durchfahrt auf einer Breite von nur noch zwei Metern zu. Aus den Stadtratsfraktionen sei der Vorschlag gekommen, mit bepflanzten Pollern links und rechts auf der Fahrbahn die Lastwagenfahrer davon abzuhalten, die Altstadt durchqueren zu wollen. „Die Baumaßnahme wird heuer nicht mehr stattfinden“, erklärte der Bürgermeister. Man wolle jetzt nach einem Planer suchen.

Die bereits erwähnte Burgstraße bereite den Verantwortlichen der Kommune „erhebliche Sorgen“. Die Fahrbahn an dem steilen Hang könnte sich absenken. Lastwagen haben im Bankett an der Leitplanke bereits tiefe Spuren hinterlassen. „Wir befürchten, dass irgendwann jemand unten bei den Häusern liegt“, so Kilian.

Die Polizei kontrolliere regelmäßig, jedoch benutzen nach wie vor viele Lkw-Fahrer die Burgstraße als Ausweichroute – obwohl sie für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt ist. Das Staatliche Bauamt hat nun entlang der Leitplanke Baken aufgestellt, damit laut Kilian „niemand direkt am Hang fahren kann“. Damit kann nur noch eine Hälfte des Teilstücks wechselseitig befahren werden. Schon gleich nach dieser Maßnahme wurde deutlich, dass dies die Lkw-Fahrer ebenfalls nicht abhält, die Straße zu benutzen.

Experten raten von Höhenbegrenzung ab

Bei dem Treffen am Mittwoch sei auch über eine mögliche Höhenbegrenzung in der Nördlinger Straße gesprochen worden, schilderte der Bürgermeister. Davon hätten die Verkehrsexperten allesamt abgeraten. „Aber das ist auch noch nicht ausdiskutiert“, fügte Kilian hinzu. Auch dazu solle sich ein Verkehrsplaner einbringen.

Es folgte eine Debatte, in der es teilweise um Grundsätzliches ging. Mehrere Räte erklärten, dass der Ortstermin aus ihrer Sicht unbefriedigend verlaufen sei. Claudia Müller (SPD) zeigte sich verärgert darüber, dass bei jeder Sperrung der B25 „wir das Thema neu erfinden müssen“. Eigentlich müsste man aus den Erfahrungen lernen, jedoch: „Dieses Mal ist man vonseiten des Staatlichen Bauamts völlig unvorbereitet reingestolpert.“ Müllers Fraktionskollege Peter Martin pflichtete bei: „Die haben das völlig unterschätzt.“

Engstelle ist permanent ein Problem

Bei künftigen Bauphasen auf der Bundesstraße ist nach Ansicht von Claudia Müller auch zu überlegen, ob in Harburg Einbahnstraßen ausgewiesen werden. Klaus Schorradt (CSU) und Manfred Schick (PWG-FW) bezweifelten den Sinn von baulichen Maßnahmen. Schließlich seien die Verkehrsprobleme zeitlich befristet und träten vielleicht erst in 20 Jahren wieder auf. Da widersprach Bürgermeister Kilian: Die Engstelle in der Nördlinger Straße in Harburg sei permanent ein Problem.

Bereits ein Millionenschaden im Stadtgebiet?

Matthias Schröppel (PWG-FW) erinnerte daran, dass die Lkw auf den Schleichwegen im Stadtgebiet einen gewaltigen Schaden anrichten. Dieser liege mittlerweile sicher im siebenstelligen Bereich. Allein die Reparatur der Burgstraße könnte – so war in der Sitzung zu hören – 400000 bis 600000 Euro kosten. Zudem ist bekanntlich der Marktplatzbrunnen zerstört. Er soll repariert werden, was voraussichtlich weit über 100000 Euro kostet. In Mitleidenschaft gezogen sind zudem Häuser, Randsteine und Bankette. „Ich sehe die Verantwortung auch bei den Ämtern“, machte Schröppel im Hinblick auf die Folgekosten deutlich.

Armin Huber (CSU) zeigte sich enttäuscht, dass in der Langgasse in Großsorheim nichts gegen den Lkw-Verkehr unternommen werde: „Da wird mit unterschiedlichem Maß gemessen.“ Da widersprach Wolfgang Kilian: In der Burgstraße sei Gefahr im Verzug. Würde man die Laster auch aus Großsorheim verbannen, würde sich der Schwerlastverkehr nur verlagern.

