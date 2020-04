vor 48 Min.

Amtswechsel: Zeiten des Umbruchs

Die scheidenden Kommunalpolitiker haben Dank verdient - ganz besonders in Zeiten des Virus.

Von Barbara Wild

Wenn in sechs Jahren wieder Kommunalwahlen stattfinden, dann werden wir alle vielleicht sagen: „Das waren schon ganz besondere Zeiten damals, 2020.“ Denn normalerweise wäre jetzt das Top-Thema der Wechsel in den Rathäusern. Stattdessen hat uns das Virus im Griff. 2026 ist das hoffentlich anders.

Auch wenn die Zeitenrechnung in Zukunft in „Vor Corona“ und „Nach Corona“ eingeteilt wird, so sollten diese Tage unseren Blick aber nicht nur auf dieses allgegenwärtige und mitunter auch bereits ermüdende Thema steuern. Denn in vielen Städten und Gemeinden bricht wirklich eine neue Dekade an, die die Kommunen in den folgenden Jahren sehr prägen und vermutlich auch sehr verändern wird: Es gibt neue Bürgermeister.

Ein Wechsel, der still und leise vollzogen wird

Nicht nur die Große Kreisstadt wird ab 1. Mai von einem neuen Mann geführt, in 21 Kommunen wird dieser vor Ort so elementare Wechsel still und leise vollzogen. Er bedeutet Abschied von vertrauten Gesichtern und Namen und zugleich neue Chancen und Ideen. Doch diese Männer und Frauen haben es verdient, dass wir Corona einmal ausblenden und ihnen danken für ihr Engagement, für die viele Zeit, die sie für ihre Bürger investiert haben und für ihr Verhandlungsgeschick, das sie immer wieder beweisen mussten.

Nicht jeder hatte nur Fans, das ist klar. Doch was sie leisteten, ist mehr als respektabel. Deshalb widmen wir allen scheidenden Bürgermeistern in den kommenden Tagen ein Porträt.

Für die verdiente, neue Freiheit wünschen wir alles Gute und Gesundheit!

Lesen Sie hierzu: Neudert geht mit Wehmut und Vorfreude

Themen folgen