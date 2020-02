Andreas Strobel: Der "Externe" will effizient handeln

Plus Andreas Strobel hat bereits einige kommunalpolitische Erfahrung.

Andreas Strobel hat in der Region um Donauwörth ein Alleinstellungsmerkmal: Er ist der einzige Bürgermeisterkandidat, der nicht im Donau-Ries-Kreis wohnhaft ist. Der 43-Jährige wuchs in Neusäß auf und lebt aktuell im Heretsrieder Ortsteil Lauterbrunn (Landkreis Augsburg). Von dort sind es 37 Kilometer nach Kaisheim, wo sich der Kriminalhauptkommissar um das Amt des Rathauschefs bewirbt. Die Distanz ist natürlich zunächst einmal ein Nachteil. Doch Strobel passte genau ins Anforderungsprofil der Verantwortlichen der Freien Bürgerstimme (FBS) Kaisheim. Die suchte einen externen Kandidaten, der die Verwaltung kennt und bereits kommunalpolitische Erfahrung hat.

Als ihn FBS-Gemeinderat Herbert Bauer, den er aus gemeinsamen Zeiten bei der Polizei kennt, im vorigen Jahr fragte, ob er es in Kaisheim versuchen möchte, habe er diesen Vorschlag zunächst "gar nicht ernst genommen", so Strobel. Aber der Gedanke sei ihm dann nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Schließlich sei er zu dem Schluss gekommen: "Warum eigentlich nicht." Nachdem seine Familie ihr Einverständnis gegeben habe, im Falle seiner Wahl auch nach Kaisheimumziehen zu wollen, sagte Strobel zu. Der betont aber zugleich: "Ich möchte nicht als Kandidat der Freien Bürgerstimme wahrgenommen werden."

CSU-Ortsverband unterstützt Strobel nicht

Was ungewöhnlich ist: Strobel war bis 2015 als Stadtrat und Fraktionsvorsitzender für die Freien Wähler in Neusäß aktiv. Inzwischen ist er Mitglied der CSU. Der CSU-Ortsverband Kaisheim habe aber entschieden, ihn nicht zu unterstützen. Freilich würde er in diesen eintreten, sollte er am 15. März die Wahl gewinnen.

Um seinen Bekanntheitsgrad in der Gemeinde zu steigern und mit den Anliegen der Menschen vertraut zu werden, fährt Strobel derzeit fast jeden Tag nach Kaisheim, zieht von Haustür zu Haustür, spricht bei Wahlversammlungen in den Ortsteilen, steht an Infoständen Rede und Antwort, führt Gespräche mit Vereinen und Gewerbetreibenden. In diesen Begegnungen habe er erfahren: "Es herrscht eine Grund-unzufriedenheit in Kaisheim." Beispiele: Betriebe bekämen keine Rückmeldungen aus dem Rathaus, und die Vergabe von Bauplätzen sei undurchsichtig.

Schwerpunkte bei Wohnraum für junge Familien und Senioren

Der FBS-Kandidat setzt in seinem Wahlprogramm folgende Schwerpunkte: Er will für junge Familien Bauplätze und für Senioren Wohnmöglichkeiten schaffen. Angesichts eines Schuldenstands von über acht Millionen Euro wolle er versuchen, effizienter zu handeln und die Einnahmen zu steigern. Dies solle vor allem über neue Gewerbeflächen und die Ansiedlung von mittelständischen Firmen geschehen. Gerade beim Flächenerwerb vom Freistaat für neues Bauland würde er seine Kanäle über die CSU nutzen wollen, so Strobel: "Da muss die Gemeinde beharrlich sein."