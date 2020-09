13:00 Uhr

Angetrunkener Pizzafahrer in Donauwörth auf "Tour"

Die Polizei kontrolliert in Donauwörth den Fahrer eines Lieferdienstes. Der hat eine deutliche "Fahne".

Unter Alkoholeinfluss war am Dienstagabend ein Pizzafahrer in Donauwörth unterwegs. Eine Streife der Verkehrspolizei Donauwörth hatte dessen Lieferfahrzeug in der Nürnberger Straße angehalten. Der 52-jährige Pizzafahrer hatte bei der anschließenden Kontrolle eine deutliche „Fahne“. Ein durchgeführter Alkotest vor Ort ergab dann auch einen Wert von knapp 0,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und nahmen ihn zur Durchführung eines gerichtsverwertbaren Alkoholtests mit auf die Dienststelle. Dort bestätigte sich laut Polizei der Verdacht.

Den Pizzafahrer erwarten nun nach der Anzeige ein Bußgeldverfahren mit einer Ahndungshöhe von 500 Euro plus Gebühren und Auslagen sowie einem Punkteeintrag im Fahreignungsregister samt einmonatigem Fahrverbot. Die Autoschlüssel wurden an den verständigten Inhaber des Gastronomiebetriebes übergeben. (dz)

