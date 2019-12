vor 23 Min.

Angriff auf Gruppe von Schülern

Unbekannte haben am Montag in Donauwörth drei Schüler angegriffen. Ein Opfer wurde schwerer verletzt.

Fünf junge Männer attackieren Schüler an der Neudegger Allee in Donauwörth. Eines der Opfer muss ins Krankenhaus.

Eine Gruppe von fünf jungen Männern hat am frühen Montagnachmittag im Bereich des Schulzentrums an der Neudegger Allee in Donauwörth offenbar grundlos mehrere Schüler angegriffen. Ein Opfer erlitt so schwere Verletzungen, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Täter sind laut Polizei noch unbekannt.

Die Leitung einer Schule teilte um 13.15 Uhr der Polizeiinspektion Donauwörth mit, dass soeben drei Jugendliche attackiert worden seien. Vor Ort ergab sich Folgendes: Die beiden 16-Jährigen und ein 14-Jähriger befanden sich auf dem Fußweg der Neudegger Allee in Richtung Westspange. Dort begegneten sie den Unbekannten. Diese pöbelten die Schüler massiv an. Einer aus dem Quintett schlug dem 14-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Als einer der Schulkameraden dazwischen gehen wollte, verpasste ihm der Schläger eine Ohrfeige. Gleichzeitig trat dem 16-Jähriger ein anderes Mitglied der Gruppe in die Kniekehle.

Polizei bittet um Hinweise

Anschließend flüchteten die drei Schüler. Auch die fünf Männer rannten davon – und zwar in Richtung des Kauflands. Die alarmierte Polizei startete umgehend eine größere Fahndung. An dieser waren zahlreiche Streifen beteiligt. Jedoch brachte die Aktion keinen Erfolg. Zu den Angreifern haben die Gesetzeshüter aktuell keine näheren Informationen.

Einer der angegriffenen Jugendlichen musste stationär in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert werden.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (dz)

