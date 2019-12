15:55 Uhr

Angriff auf Schüler: Täter sind ermittelt

Ein Opfer ist mehrere Tage im Krankenhaus gewesen.

Die körperliche Auseinandersetzung, die sich am Montag im Bereich des Schulzentrums an der Neudegger Allee in Donauwörth ereignet hat, ist aufgeklärt. Gegen zwei Beschuldigte sei ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet worden, teilt die Polizei mit.

Wie berichtet, war es am Montagmittag zu einem Streit unter zwei Jugendgruppen gekommen. In dessen Verlauf wurde ein 15-jähriger Jugendlicher durch einen Faustschlag so schwer verletzt, dass dieser den Beamten zufolge unter anderem einen Zahn verlor und mehrere Tage im Krankenhaus bleiben musste. Zwischenzeitlich konnte er das Krankenhaus wieder verlassen.

Aufgrund eines Zeugenaufrufes sowie ihrer Ermittlungen hat die Polizei nun alle Beteiligten dieser Auseinandersetzung ausfindig gemacht. Die beiden Jugendgruppen hätten bisher noch nichts miteinander zu tun, heißt es von den Gesetzeshütern. Die Ursache lag wohl in einer Schubserei innerhalb der fünfköpfigen Gruppe, in dessen Verlauf ein Beteiligter offensichtlich gegen den 15-Jährigen prallte und sich daraus die handgreifliche Auseinandersetzung entwickelte. Seitens der Polizei werden hierzu noch weitere Ermittlungen geführt. (dz)

