13:34 Uhr

Angriff in Bäumenheim: Hund beißt Sechsjährige ins Bein

In Bäumenheim hat ein Hund ein Mädchen gebissen. Die Wunde muss genäht werden. Offen ist, wem das Tier gehört.

Am frühen Sonntagabend wurde ein sechsjähriges Mädchen mit einem massiven Hundebiss in die Donau-Ries-Klinik nach Donauwörth eingeliefert. Eine Abklärung durch die verständigen Polizeibeamten der PI Donauwörth ergab, dass sich die Kleine im Vorfeld, gegen 17.40 Uhr, beim Spielen im Bereich der Haydnstraße in Bäumenheim aufgehalten hatte. Dort war sie von einem frei laufenden Hund angefallen und in den rechten Oberschenkel gebissen worden.

Der Hund, von dem bislang lediglich bekannt ist, dass es sich um eine kleine schwarze Rasse handelt, lief nach dem Angriff in unbekannte Richtung davon. Ein verantwortlicher Hundehalter wurde bislang nicht namentlich ermittelt, es könnte sich dem Anschein nach jedoch um einen Anwohner der Haydnstraße oder einer Nachbarstraße handeln.

Nach Hundebiss in Bäumenheim: Polizei sucht nach Halter des Tieres

Die Sechsjährige wurde medizinisch versorgt, unter anderem musste die etwa acht Zentimeter lange Bisswunde laut Informationen der Polizei genäht werden. Ein Strafverfahren – momentan gegen unbekannt – wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde gegen den Hundehalter eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)

