vor 39 Min.

Anhänger mit Kartoffeln kippt um

Ein Landwirt war am Montag nahe Rain mit seinem Traktor und zwei beladenen Anhängern ins Schleudern geraten. Einer der Anhänger kippte um und die gesamte Ladung landete auf der Fahrbahn.

Am Montag ist nahe Rain ein Landwirt in Not geraten. Die Feuerwehr sammelte stundenlang die Ernte wieder auf.

Ein Landwirt ist bei einem Überholmanöver auf der Staatsstraße 2047 bei Rain mit seiner Ladung in Probleme geraten. Er hatte in zwei Anhängern Kartoffeln geladen. Am Ende lagen diese auf der Straße.

Der Fahrer des Traktors war gegen 16 Uhr auf der Staatsstraße unterwegs, als er überholt wurde. Aus Unachtsamkeit ist er nach Angaben der Polizei Rain seitlich auf das Bankett geraten. Das brachte sein Gespann ins Schlingern. Dadurch löste sich der Anhänger aus der Verankerung und kippte schließlich um.

Ein Landwirt war am Montag nahe Rain mit seinem Traktor und zwei beladenen Anhängern ins Schleudern geraten. Einer der Anhänger kippte um und die gesamte Ladung landete auf der Fahrbahn. Bild: Martin Wiemann

Die Kartoffeln landeten auf der Straße. Diese wurde für eine groß angelegte Aufsammelaktion mit fast 40 Einsatzkräften der Feuerwehr für zweieinhalb Stunden gesperrt. Das Abschleppen haben andere Landwirte und ein örtliches Unternehmen übernommen, so die Polizei Rain. (hemi)

