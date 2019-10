14:36 Uhr

Anhänger mit Mais an der Schellenbergabfahrt umgekippt

Ein Landwirt hat am Freitagnachmittag in der Zirgesheimer Straße seine Ladung verloren.

Die Ladung landete auf der Fahrbahn. Verkehr wird behindert.

Von Fabian Kapfer

Am Freitagmittag ist in der Zirgesheimer Straße ein Maisanhänger umgekippt. Die Ladung landete auf der Straße.

Ein Landwirt fuhr nach erstem Eindruck vermutlich mit seinem Gespann vom Schellenberg her kommend in Richtung Donauwörth. Unten wollte er nach rechts abbiegen. In der Abbiegespur geriet sein Anhänger in Schieflage und fiel mitten auf der Straße um. Der Mais ergoss sich auf die Fahrbahn. Der Verkehr wurde einige Zeit behindert.

Helfer schaufelten die Ladung wieder rein

Umgehend machten sich die Landwirte und Helfer an die Arbeit, die Straße wieder zu räumen. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Nach der Räumung der Unfallstelle konnte die Straße am Nachmittag wieder für den Verkehr freigegeben werden.

