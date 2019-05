Ankerzentrum: Ernüchternde Realität

Die Idee des Ankerzentrums muss nicht schlecht sein. Aber die Einrichtungen sind noch ineffizient.

Die Motivation war nicht unbedingt die schlechteste: Ankerzentren sollten effizienter auf die speziell im und seit dem Jahr 2015 sprunghaft gestiegene Zahl von Asylbewerbern reagieren können. Alle Behörden vor Ort in einer Einrichtung, kürzere Wege, raschere Entscheidungen. Soweit die Theorie. Die Praxis erscheint anders.

Allein die nüchternen Zahlen des schwäbischen Haupt-Ankerzentrums in Donauwörth sprechen zumindest eine andere Sprache. Vor allem, was die Zahl der Rückführungen von abgelehnten Asylbewerbern angeht, bleibt die Einrichtung deutlich hinter den Erwartungen zurück – um das noch wohlwollend auszudrücken.

Auch die Bündelung von Behörden hatte bislang zumindest nicht den Effekt, dass Abschiebungen in der Regel wie angeordnet verlaufen. Zu vielfältig sind nach wie vor die tatsächlichen und vermeintlichen Hindernisse. Und so herrscht noch immer viel zu wenig Ordnung im Asylbereich. Die seit dem Höhepunkt der Asylkrise im Jahr 2015 zurückgehenden Zahlen haben die Lage etwas beruhigt, doch nach wie vor sind die Asylbewerberzahlen nicht unbedingt als niedrig zu bezeichnen. Das Signal, das angesichts der niedrigen realisierbaren Rückführungsquoten ausgesendet wird, kann weiterhin durchaus bedenkliche Auswirkungen auf den Migrationsdruck haben. Es scheint manchmal, als wäre das Thema politisch schon wieder „durch“. Wenn man sich einem Thema nun aber gesellschaftspolitisch nicht mehr so stark widmet, gerät es in absehbarer Zeit ganz aus der Sichtweite. Irgendwann könnten so (wieder) Parallelgesellschaften entstanden sein, die von einem nicht- oder halblegalen Aufenthaltsstatus geprägt sind. Dann darf man einmal mehr die Frage stellen: Hätte man das nicht ahnen können?

Es wird Zeit, dass das Thema dauerhaft vorne auf der Agenda bleibt. Dass es nicht mehr geprägt ist von allzu heftigen Korrektheitsansprüchen. Dass es sowohl fair als auch konsequent geregelt ist. Davon ist das Land offenbar noch ein ganzes Stück entfernt. (Asyl-)politik verliert ihre Akzeptanz, wenn sie sich zu weit von ihrem ursprünglichen Sinn und Zweck entfernt – wenn viele Menschen die Politik und ihre Auswirkungen nicht mehr nachvollziehen können. Wenn Probleme dabei nicht mehr angesprochen werden (dürfen), weil Kritiker oftmals in irgendeine Schmuddelecke gestellt werden. Und so wirkt das Ganze bislang kaum erfolgversprechend.

