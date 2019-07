13.07.2019

Ankerzentrum: Randalierer sitzt in Untersuchungshaft

Ein Parkplatz im Ankerzentrum wurde am Mittwoch Schauplatz einer massiven Sachbeschädigung.

Der Ermittlungsrichter hat am Freitag Haftbefehl gegen den 19-jährigen Nigerianer erlassen, der in Donauwörth zwölf Autos demoliert hat. Inwieweit deren Besitzer auf Reparaturkosten sitzen bleiben, erklärt ein Versicherungsexperte

Von Manuel Wenzel

Der 19-jährige Nigerianer, der am Mittwoch im Donauwörther Ankerzentrum ein Dutzend Mitarbeiterautos mit einem dicken Holzscheit demoliert und dabei einen Gesamtschaden von etwa 50000 Euro angerichtet hat, sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Der junge Mann wurde am Freitagvormittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl wegen zwölffacher Sachbeschädigung erließ und in Vollzug setzte.

Der Westafrikaner, dessen Asylantrag vor längerer Zeit abgelehnt worden war, hatte sich am Mittwoch unbefugterweise Zugang zum Ankerzentrum in der ehemaligen Alfred-Delp-Kaserne verschafft. Dort machte er sich bei seinem Gewaltausbruch laut Regierung von Schwaben ausnahmslos an allen Autos zu schaffen, die vor dem Bürogebäude der Zentralen Ausländerbehörde geparkt waren. Er schlug Front- und Heckscheiben ein, dafür kletterte er bei einigen Autos auch auf die Motorhaube.

Der Mann war unmittelbar nach der Tat vom Sicherheitsdienst und der Polizei widerstandslos festgenommen worden. Danach wurde er in die Psychiatrie in Donauwörth gebracht. Nachdem bekannt geworden war, dass er dort aus ärztlicher Sicht nicht weiter bleiben muss, beantragte die Staatsanwaltschaft den Haftbefehl und der Mann kam vorläufig in Polizeiarrest.

Fast alle der beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden, heißt es weiter von der Regierung. Den betroffenen Mitarbeitern wurde nach dem Vorfall freigestellt, ihren Dienst zu beenden – was diese auch taten. Bis zum Mittag verließen die Angestellten das Gelände. Vorher musste freilich geklärt werden, wie die Personen überhaupt nach Hause kommen. Manche fuhren nach Auskunft der Regierung zum Teil direkt bei den Abschleppfahrzeugen mit. „Wer keine Fahrgelegenheit hatte, wurde nach Hause gebracht.“

Bleibt die Frage, wer für die entstandenen Schäden aufkommt. „Wer Leidtragender ist und eine Kfz-Vollkasko abgeschlossen hat, ist auf der sicheren Seite“, sagt hierzu Karl Aumiller, Sprecher des Bezirksverbandes Augsburg im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BKV). Die Versicherung übernehme – gegebenenfalls nach Abzug der Selbstbeteiligung – die Kosten für neue Scheiben. Sorgen über höhere Beiträge brauchen sich die Betroffenen nicht zu machen, so Aumiller. „Lassen allerdings die Halter auch beschädigte Motorhauben reparieren, müssen die Versicherten mit einer Rückstufung ihrer Schadensfreiheitsklasse rechnen.“ Auch bei Kunden mit Teilkasko-Policen übernehmen dem Experten zufolge die Versicherungen nach Abzug einer Selbstbeteiligung in der Regel die Kosten für neue Autoscheiben, ebenfalls ohne Rückstufung. Kosten für demolierte Motorhauben tragen Teilkasko-Versicherungen auch nicht.

Wer keine Kasko-Versicherungen hat, dürfte ganz leer ausgehen. In diesem Fall bleibe nur der gerichtliche Klageweg. „Aber es ist fraglich, ob man selbst bei einem erstrittenen Rechtstitel jemals überhaupt das Geld bekommt, weil der Nigerianer nur einen Duldungsstatus hat und bald abgeschoben werden soll“, so Aumiller. Da die Beschädigungen jedoch in direktem Zusammenhang mit dem Dienst ihrer Angestellten stehen, prüft die Regierung von Schwaben derzeit, ob und wie die Schäden ersetzt werden können, die nicht durch die Fahrzeugversicherung abgedeckt sind. Für eine zügige Abwicklung sollten Betroffene auf jeden Fall Fotos von den Schäden machen. Bis zu einer Schadensmeldung von etwa 1000 Euro reichen den meisten Versicherungen Fotos aus, sagt der BKV-Bezirkssprecher. Bei höheren Schäden kann die Versicherung zur Beurteilung einen Beauftragten schicken.

Auch das Abschleppen könnte für manche der Autobesitzer finanzielle Folgen haben, sagt Aumiller. Denn die Kosten dafür würden nur von der Versicherung getragen, wenn man einen zusätzlichen Kfz-Schutzbrief abgeschlossen hat oder Mitglied eines Automobil-Clubs ist.

Themen Folgen