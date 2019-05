00:34 Uhr

Ankerzentrum: Regierung sieht sehr wohl Effizienz

Behörde betont, dass Rückführungen nun schneller ablaufen

Nach unserem Artikel „Ankerzentrum: Bislang kaum effizient“ bezieht nun die Regierung von Schwaben dazu Stellung. Entgegen den Ausführungen in dem Artikel verfehlten die Anker-Einrichtungen keineswegs ihr Ziel, Rückführungen von abgelehnten Asylbewerbern zu beschleunigen, heißt es aus Augsburg. Fakt sei, dass durch die Bündelung aller notwendigen Behörden vor Ort (Regierung, Landesamt für Asyl und Rückführungen, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Sozialamt, Gesundheitsamt, Verwaltungsgericht, Agentur für Arbeit, Polizei) das den Asylsuchenden zustehende rechtsstaatliche Verwaltungsverfahren beschleunigt durchgeführt wird.

„So beträgt die durchschnittliche Verfahrensdauer für Asylanträge mittlerweile gerade einmal zwei bis drei Monate“, schreibt die Regierung. Zur Effizienz der Asylverfahren in den Anker-Einrichtungen könne sicherlich auch das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Auskunft aus erster Hand erteilen. „Die Anker-Einrichtungen arbeiten aus unserer Sicht jedenfalls sehr erfolgreich: Die Asylbewerber erhalten schnellstmöglich Auskunft darüber, ob sie in Deutschland bleiben dürfen oder ob eine Rückführung in ihr Heimatland durchgeführt wird“, heißt es in der Stellungnahme.

Richtig sei, dass sich Rückführungen nach Vorliegen einer ablehnenden BAMF-Entscheidung verzögern können, wenn etwa Rechtsmittel eingelegt werden oder erst noch Reisepapiere beschafft werden müssen. Das habe allerdings mit der Umwandlung der Erstaufnahmeeinrichtungen in Anker-Einrichtungen nichts zu tun.

Bayern begegne Problemen beim Vollzug der Ausreisepflicht im Übrigen konsequent, beispielsweise durch die Schaffung des Bayerischen Landesamts für Asyl und Rückführungen mit seiner zentralen Stelle für die Beschaffung von Passersatzpapieren und Heimreisedokumenten oder durch die Schaffung zusätzlicher Abschiebungshaftplätze. Die Behörde aus Augsburg weiter: „Wegen der in der Regel begrenzten Aufenthaltsdauer finden in Schwaben auch nicht alle Rückführungen direkt aus der Donauwörther Einrichtung statt.“

Unerwähnt in dem Artikel bleibe die Tatsache, dass viele Asylbewerber im Wege der freiwilligen Ausreise das Land wieder verlassen, nachdem das Asylverfahren zum Ergebnis hatte, dass kein Bleiberecht besteht. Dass abgelehnte Asylbewerber nach einem zügigen und effizienten Verfahren freiwillig ausreisen, sei gegenüber einer Abschiebung stets vorzugswürdig. (pm)

Themen Folgen