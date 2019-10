vor 6 Min.

Anrufer gibt sich als Polizist aus

Ein „falscher“ Polizist hat bei einer Frau in Donauwörth angerufen.

Der Mann erzählt von einem Überfall ganz in der Nähe. Die 67-Jährige Donauwörtherin am anderen Ende der Leitung ruft aber die „richtigen“ Gesetzeshüter.

Eine 67-Jährige Donauwörtherin hat nach Auskunft der Polizei am Montagabend, um 22.15 Uhr, einen Anruf einer männlichen Person, die sich als „Herr Falk von der PI Donauwörth“ ausgab.

Der Anrufer mit unterdrückter Nummer versuchte die Frau in ein Gespräch zu verwickeln und gab an, dass sich in der Nähe ihrer Wohnung ein Überfall ereignet hätte. Er sprach hochdeutsch ohne Akzent.

Die Dame reagierte vollkommen richtig: Sie gab keine persönlichen Informationen preis und informierte die zuständige – in diesem Fall „richtige“ - Polizeiinspektion Donauwörth. Diese ermittelt nun wegen eines versuchten Betruges.

Themen folgen