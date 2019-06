vor 38 Min.

Anschlag auf Fichten: Bäume sterben ab

In Münster hat ein Unbekannter eine Reihe von Fichten derart beschädigt, dass sie in der Folge geschwächt wurden und nun gefällt werden müssen.

Auf eine Reihe von Bäumen hat es ein Unbekannter in Münster abgesehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in Münster neun Bäume derart beschädigt, dass sie nach und nach absterben. Nach Auskunft der Polizei geschah dies am westlichen Rand der Wochenendsiedlung. Der Täter machte sich einige Mühe: Er entfernte jeweils im unteren Stammbereich die Rinde in einem schmalen Streifen ringsherum. Die die Nadelbäume werden somit nicht mehr ausreichend versorgt. Die Folge: Sie werden geschwächt und vom Borkenkäfer befallen. Ein Teil der Bäume muss nun gefällt werden. Die restlichen Exemplare werde in naher Zukunft das gleiche Schicksal ereilen, so die Polizei. Die bittet um Hinweise. Telefon: 09090/7007-10. (dz)

Themen Folgen