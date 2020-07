vor 51 Min.

Anton-Jaumann-Realschule: Alle Schüler haben bestanden

Alle 98 Schüler bestehen die Abschlussprüfungen an der Anton-Jaumann-Realschule. Einmal wird die Traumnote 1,0 erzielt

98 Schüler der Anton-Jaumann-Realschule in Wemding haben nun ihren erfolgreichen Realschulabschluss in einem ungewöhnlichen Rahmen gefeiert. Aufgeteilt in zwei aufeinanderfolgende Veranstaltungen mit ausreichend Abstand zwischen den Sitzplätzen bekam der Jahrgang von Schulleiter Heinz Sommerer die Abschlusszeugnisse überreicht. Dabei durfte sich Johanna Schuster über ihre außerordentlich gelungene Leistung freuen: Sie war mit einem Notendurchschnitt von 1,0 Schulbeste. Auch insgesamt hat der „Corona-Jahrgang“ gut abgeschnitten.

Als Ersatz für einen ökumenischen Gottesdienst wie in den vergangenen Jahren hatten sich die Religionslehrkräfte etwas Besonderes einfallen lassen. Alle Absolventen erhielten in ihren Zeugnismappen schön gestaltete Wünsche und Gedanken zum Schulabschluss. Pfarrer Wolfgang Woppmann erteilte beiden Gruppen dann noch persönlich einen ökumenischen Segen.

Herausragende Ergebnisse bei den Prüfungen

Außer den Eltern konnten keine weiteren Gäste geladen werden, so überbrachte Schulleiter Sommerer in seiner Ansprache zunächst die Grüße von Bürgermeister Martin Drexler und des Fördervereinsvorsitzenden Gottfried Hänsel. Aus dem Jubiläumsjahr „50 Jahre Anton-Jaumann-Realschule in Wemding“ wurde im zweiten Halbjahr ein Schuljahr mit Lernen zu Hause und Fernunterricht. So blieb neben der ungewöhnlichen Unterrichtssituation auch vieles „auf der Strecke“ wie Schulfahrten, Veranstaltungen und der Abschlussball.

Dem Dank an die Eltern- und Lehrerschaft für das Verständnis und das Engagement auf allen Seiten schloss er vor allem seine Freude über den gelungenen Abschluss seiner Schüler an und gratulierte ihnen. Alle 98 Jugendlichen haben ihren Abschluss mit überaus erfreulichen Noten geschafft. Neben herausragenden Ergebnissen wie den Klassenschnitten von 1,60 in der Abschlussprüfung BwR, 1,86 in Französisch und 1,92 Mathematik haben sich die meisten der Schüler durch die Prüfungsleistungen in einem oder sogar mehreren Fächern verbessern können.

27 Absolventen freuten sich über eine „Eins“ vor dem Komma

Die Überreichung der Abschlusszeugnisse bildete den Höhepunkt der Feier. Elternbeiratsvorsitzende Sabine Reicherzer gratulierte mit der Überreichung einer Rose und hatte den Schülern noch einen kleinen Gruß auf den Sitzplatz gelegt. Insgesamt 27 Absolventen durften sich über eine „Eins“ vor dem Komma freuen. Die acht besten Schüler mit einem Durchschnitt unter 1,50 wurden vom Förderverein mit einem Präsent geehrt.

In den Zeugnismappen fanden die Schüler auch noch weitere Urkunden. Es wurden insgesamt 34 Auszeichnungen für besonderes schulisches Engagement verliehen und mit Gutscheinen des Fördervereins belohnt: Elena Wagner und Paul Husel erhielten eine Anerkennung für ihre Leistungen als Schülersprecher im abgelaufenen Schuljahr. Florian Simon setzte sich sehr für seine jüngeren Mitschüler ein und das nicht nur als Schulsanitäter und Schulbuslotse.

Musikalische Beiträge wurden digital übertragen

Für ihre Erfolge mit der Schulmannschaft Turnen bekamen Antonia Schneider, Elena Wagner, Magdalena Weiß, Lisa Wiedenmann und Linus Böck jeweils eine Urkunde und einen Gutschein. Johannes Steib, Daniel Lang, Oliver Neubert, Linus Böck, Leandro Müller, Maximilian Schiener, Yanis Schreiber, Nico Grimmeisen, Noah Berger und Benedikt Schäfer unterstützten die Fußball-Schulmannschaft und wurden für ihre Leistungen ebenfalls besonders geehrt.

Des Weiteren wurden besondere musikalische Talente verabschiedet wie Philipp Sattler für seine Leistungen im Streicherensemble seit der 5. Klasse. Auch die Big Band verliert mit diesem Abschlussjahrgang sieben Mitglieder: Hannah Dürrwanger, Carolin Gruber, Paul Husel, Johanna Schuster, Celine Stumpf, Verena Vogel und Jessica Wendt.

Da die Hygienevorschriften eine musikalische Live-Umrahmung nicht erlaubten, hatte Heinz Sommerer mit Schülern der Big Band kurzfristig noch ein paar musikalische Beiträge eingespielt, die im Laufe der Feier digital zu hören und zu sehen waren. (dz)

