15:00 Uhr

Anton von Steichele: Ein Kirchenfürst aus Mertingen

An der Schmutterbrücke in Mertingen steht eine Büste, die an Steichele erinnert.

Plus Der Mertinger Gerbersohn Anton von Steichele kam bis nach Freising. Welche Rolle er in der Auseinandersetzung zwischen dem Kaiserreich und dem Vatikan spielte

Von Helmut Bissinger

Bei einem, dessen historische Bedeutung unbestritten ist, jährt sich in diesen Tagen sein Priesterjubiläum: Anton von Steichele. Als Spross einer Handwerker- und Bauernfamilie in Mertingen geboren, stieg er kometenhaft auf: Steichele wurde zu einem „großen Sohn“ seiner Heimatgemeinde. „Er brachte es zu hohen Ehren“, sagt Mertingens Archivar Franz-Xaver Ries. Er hat viel über das Leben des späteren Erzbischofs von München und Freising recherchiert.

Erzbischof Anton von Steichele stammt aus Mertingen. Bild: StadtGottesSammelband, Jg 1890

An vielen Stellen stößt man auf Steichele

In Mertingen ist Steichele heute noch an vielen Stellen präsent: Eine Straße ist nach ihm benannt, ebenso die Schule, eine Büste an der Schmutterbrücke ist aufgestellt. Die Mertinger sind sich der Prominenz des Geistlichen bewusst. „Was kann eine solche historische Gestalt noch bedeuten?“, fragt sich Ries. Das Wirken des Kirchenfürsten sei weitgehend Vergangenheit, sein Ansehen als Wissenschaftler werde unter Historikern durchaus in Ehren gehalten.

Das Steichele-Haus in Mertingen heute. Eine Plakette erinnert an den ehemaligen Erzbischof. Bild: StadtGottesSammelband, Jg 1890

Das Geburtshaus des Anton Steichele steht in der inzwischen nach ihm benannten Straße. 1816 erblickte er das Licht der Welt. Er war das zehnte Kind des Rothgerbers und Söldners Franz Anton Steichele und Maria Crescentia Langenmayr. Das Geburtshaus sieht heute vollkommen anders aus, aber eine kleine Tafel an der Hauswand erinnert an den einstigen Bürger. Wie aber wurde Steichele zum Erzbischof? Er studierte zunächst in Dillingen, dann in München, um 1838 im Augsburger Dom zum Priester geweiht zu werden.

Steichele war ein Zeitkritiker

Seine Primiz feierte der junge Geistliche am 16. September 1838 in seiner Heimatgemeinde Mertingen. In seinem weiteren Wirken macht er sich schließlich als Zeitkritiker einen Namen, spricht offen gesellschaftliche Probleme an. Literarische Werke interessieren ihn, er macht 1870 seinen Doktor zur Theologie.

1841 wurde Antonius Steichele Domvikar und bischöflicher Archivar in Augsburg. Er lehrte zudem als Religionslehrer am St.-Anna-Gymnasium in Augsburg und bei den Englischen Fräulein. Er genoss, wie Franz-Xaver Ries berichtet, offensichtlich hohes Ansehen. Bereits 1847 wurde er ins Augsburger Domkapitel gewählt – ungewöhnlich, im Alter von nur 31 Jahren.

Eine Straße ist dem berühmten Sohn der Gemeinde gewidmet.

Eigentlich wollte Steichele ein Buch über seine Heimat Mertingen schreiben. Zuvor hatte er schon ein monumentales Werk „Das Bisthum Augsburg, historisch und statistisch“ verfasst. In Fachkreisen wird bedauert, dass dieses historisch so wertvolle Werk nur zu zwei Drittel fertig geworden sei und die spätere Weiterführung keine tatsächliche Vollendung darstelle, fehlt doch nach wie vor der Band über die Stadt Augsburg. Über Mertingen zu schreiben, gelang ihm schließlich nicht mehr, weil er 1878 von Papst Leo XIII. zum Erzbischof ernannt wurde und damit sein bisheriges Leben als Wissenschaftler weitgehend aufgeben musste.

Das Amt des Erzbischofs war eine Bürde

Das Amt des Erzbischofs hatte Steichele einmal eine Bürde genannt, die Mitra eine „Dornenkrone“ und den Bischofsstab ein Kreuz. Einer der Vorgänger des heutigen Kardinals Marx hatte in seinem Wirken immer „ungeheuchelte Demut statt verderblichem Hochmut“ gefordert.

Der „Münchner Palast“ war ganz und gar nicht Steicheles Leben. Er fühlte sich nicht Wohl im Prunk. Als Erzbischof richtete er neue Pfarreien ein, versuchte, den kirchlichen Einfluss im Bildungswesen zu vergrößern, und führte ein eigenes Gesangs- und Gebetbuch ein. 1879 verlieh König Ludwig dem Kirchenfürsten den Adelstitel. In der Auseinandersetzung zwischen dem deutschen Kaiserreich und dem Papst um die Rechte der katholischen Kirche tat sich der Erzbischof als Ausgleichender hervor.

Gegen den Zeitgeist

Mit großem Engagement wehrte er sich gegen „die Ansteckungen des „Zeitgeistes“: „die Ärgernisse eines verwüsteten Ehestandes, schlechte Erziehung, sinnlose Wirtschaft, die Ärgernisse des Luxus, der Verschwendung und Ausschweifung, des Meineids, der Betrügerei und Sittenverwilderung“. „Das stammt aus dem Jahr 1888, also nichts Neues unter der Sonne“, schmunzelt Mertingens Archivar Franz-Xaver Ries.

Antonius von Steichele feierte 1888 in Mertingen sein 50-jähriges Priesterjubiläum, ein Jahr später starb er nach langer Krankheit in Freising. Dort ist er begraben.

Themen folgen