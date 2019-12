vor 50 Min.

Apfelstücke in Auto geworfen: Fahrer packt Schüler

Der 49-jährige Besitzer des Wagens landet nach dem Vorfall in Rain vor Gericht. Es geht um vorsätzliche Körperverletzung.

Es war offenbar ein spontaner Streich. Einige Schüler befanden sich an einem Tag im Juli in Rain auf dem Heimweg. Ein Bub warf im Vorbeilaufen mehrere Apfelstücke durch die offene Seitenscheibe in ein Auto, das in der Preußenallee stand. Was der Elfjährige nicht bemerkt hatte: Der Fahrer saß im Wagen. Sofort stieg er aus und knöpfte sich das Kind vor. Das brachte den Mann jetzt vor das Amtsgericht Nördlingen.

Dort sieht sich der 49-Jährige mit einer Anklage wegen vorsätzlicher Körperverletzung konfrontiert. Staatsanwalt Moritz Bamberger wirft ihm vor, den Buben am Ohr und am Genick gepackt zu haben. Dann habe er den Schüler aufgefordert, die Apfelstücke aus dem Pkw zu entfernen. Dies habe das Kind, das leichte Hämatome und Schmerzen erlitten habe, dann aus Angst getan.

Der Mann zeigt sich reumütig

Der Handwerker aus dem Landkreis Augsburg räumt den Sachverhalt grundsätzlich ein. Er habe gerade telefoniert, als die Apfelstücke in den Wagen geflogen seien. Den Schüler habe er am Ohr gepackt – „aber nicht so fest“ –, dann „ganz kurz“ am Nacken und an der Schulter: „Ich wollte ihm mit Sicherheit keine Schmerzen zufügen.“ Schließlich habe er selbst eine kleine Tochter. Der 49-Jährige sagt, er habe eine Art „Trotzreaktion“ gezeigt. Erst einen Tag vorher hätten Unbekannte sein Auto beschmiert.

Die „Trotzreaktion“ brachte dem Mann eine Strafanzeige und den Prozess ein. In diesem zeigt sich der Angeklagte reumütig. Dass er so gehandelt habe, sei falsch gewesen: „Es tut mir wirklich leid.“ Jugendrichter Andreas Krug regt mit Blick auf die Gesamtumstände an, das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage einzustellen. Während Krug 1000 Euro vorschlägt, hat Staatsanwalt Bamberger 3000 Euro vor Augen. Schließlich verständigen sich die Beteiligten auf eine Summe von 1500 Euro, die der 49-Jährige an eine soziale Einrichtung zu zahlen hat.

Themen folgen