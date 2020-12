vor 49 Min.

Apotheke in der Donauwörther Parkstadt schließt bald

Die Apotheke in der Donauwörther Parkstadt hat am 30. Dezember letztmals geöffnet.

Plus Warum Dieter Sandner seine Apotheke in der Donauwörther Parkstadt zum Jahresende schließt.

Von Wolfgang Widemann

Jürgen Schwab lebt seit 33 Jahren in der Donauwörther Parkstadt. Die Apotheke in der Andreas-Mayr-Straße ist für den Rentner ein fester Anlaufpunkt – doch nicht mehr lange. Die Parkstadt-Apotheke macht zum Jahresende dicht. Eigentümer Dieter Sandner sieht sich zu diesem Schritt gezwungen.

„Das ist traurig“, bedauert Dieter Schwab, als er mit seinem Fahrrad an diesem Montag wieder einmal die Apotheke ansteuert. Die Parkstadt mit ihren rund 4500 Bewohnern verliere mit der Schließung an Infrastruktur und Lebensqualität: „Wieder bricht ein Zacken weg.“

Wen die Schließung der Apotheke in der Parkstadt am meisten trifft

Für Apotheker Sandner gaben hauptsächlich wirtschaftliche Gründe den Ausschlag. Eine so kleine Apotheke könne heutzutage nicht mehr profitabel betrieben werden. Daher gebe es auch keine Chance, einen Nachfolger zu finden. Nachteilig sei auch die Tatsache, dass in der Parkstadt nur eine Arztpraxis angesiedelt sei. Dass auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne ein Ärztehaus im Gespräch sei, würde in der Andreas-Mayr-Straße, die ein gutes Stück entfernt im Zentrum der Siedlung auf dem Schellenberg liege, auch nicht weiterhelfen.

Auch Dieter Sandner hat registriert, dass immer mehr Menschen bestimmte Produkte, die sie bisher in der Apotheke holten, im Internet bestellen – oder den Angeboten von Großapotheken „hinterherrennen“.

Die Schließung der Parkstadt–Apotheke treffe vor allem die Bewohner, die nicht mobil seien. Dies bestätigt Jürgen Schwab: „Für diese Menschen ist das ein Schlag ins Kontor.“

Die Apotheken-Räume sollen saniert und umgebaut werden

Sandner ist nach eigenen Angaben künftig als angestellter Apotheker in einem anderen Betrieb tätig. Die Apotheken-Räume in der Andreas-Mayr-Straße sollen saniert, umgebaut und künftig anders genutzt werden.

