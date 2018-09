vor 52 Min.

Arbeiten in Hauptstraße schreiten zügig voran

Die Baustelle in Kaisheim soll bald abgeschlossen sein. Es gibt Herausforderungen.

Von Wolfgang Widemann

Die Bauarbeiten in der Kaisheimer Hauptstraße neigen sich allmählich dem Ende zu. In den vergangenen Tagen erhielt der seit Wochen gesperrte nördliche Abschnitt die erste Asphaltschicht. Damit sei man dem Zeitplan ein wenig voraus, erklärt Bürgermeister Martin Scharr auf Anfrage unserer Zeitung. Die Straße dürfe noch nicht befahren werden. Es müssten unter anderem noch die Gehwege an der Einmündung der Schulstraße fertiggestellt und die Masten für die Straßenbeleuchtung gesetzt werden. „Die Firmen brauchen wohl noch etwa 14 Tage. Dann ist wieder freie Fahrt“, so der Bürgermeister.

Die zuletzt komplett gesperrte Kreuzung am Ortsausgang in Richtung Buchdorf könne jetzt zum Teil wieder genutzt werden. Eine Herausforderung sei es, trotz der Baustelle den Busverkehr durch Kaisheim und den Lieferverkehr zur Justizvollzugsanstalt aufrechtzuerhalten.

