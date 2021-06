Arbeiter kracht mit Traktorkabine durch mehrere Paletten

Ein ungewöhnlicher Arbeitsunfall ist in Bäumenheim passiert. Ein Arbeiter kletterte in eine Fahrerkabine eines Traktors und krachte mit dieser zu Boden.

Ein ungewöhnlicher Arbeitsunfall hat sich am Montagabend in einem Industriebetrieb in Bäumenheim ereignet. Ein 62-jähriger Mitarbeiter war gegen 23 Uhr in eine Kabine eines Traktors geklettert, um dort Schleifarbeiten auszuführen. Die Kabine war allerdings auf mehreren Paletten abgestellt.

Wie die Polizei Donauwörth berichtet, kletterte der Mann in „unerlaubter Weise“ in den Hohlraum der Fahrerkabine. Dabei brach ein Holzelement und der Mann fiel samt der Fahrerkabine zu Boden.

Da er durch den Aufprall seine Beine nicht mehr spürte, kam der 62-Jährige sofort per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik zur medizinischen Behandlung. Der Grad der erlittenen Verletzungen ist momentan laut Polizei noch unbekannt. Ein Fremdverschulden kann jedoch nach ersten polizeilichen Ermittlungen ausgeschlossen werden. (dz)