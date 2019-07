15:40 Uhr

Arbeitsmarkt: Donauwörth an der Spitze Deutschlands

Der gesamt Landkreis steht laut Agentur äußerst stabil da – die Große Kreisstadt sogar noch etwas besser.

Von Thomas Hilgendorf

Die Worte, die Richard Paul für die neuesten Zahlen zum regionalen Arbeitsmarkt findet, klingen schon fast wie aus der Marketingabteilung des Landkreises: „enorm stabil“, „stark“, „Rekordwerte“, „absolut vorbildlich“. Und doch spiegeln sie nur das wider, was die Zahlen faktisch-nüchtern festhalten: Im Kreis Donau-Ries liegt die Arbeitslosigkeit erfreulich niedrig bei 1,4 Prozent, Im Altlandkreis Donauwörth ist die Quote sogar noch geringer. Damit liegt die Region rund um die Große Kreisstadt vor dem bisherigen bundesweiten Champion Eichstätt, wie Paul berichtet.

Es sei der Branchenmix, der hier besonders ausgeprägt sei, sagt der Agenturchef. Sprich: Im Landkreis wurde die klassische Industrie nie aufgegeben, dazu komme ein innovativer Mittelstand, der oftmals stark am internationalen Handel teilnimmt sowie ein breit aufgestelltes Handwerk. „Sehr positiv konstant“ sei die Quote, auf einem hohen Niveau.

Eine Gebäudereinigerin wischt einen Flur. Ein Fünftel aller Kernbeschäftigten in Deutschland arbeitet in Teilzeit, einem Minijob oder ist befristet angestellt. Bild: Jens Büttner (dpa)

Paul berichtet, dass der Hubschrauberhersteller Airbus mit 7000 Jobs in Donauwörth zwar eine große Rolle spiele, jedoch keineswegs das einzige Zugpferd in der Region sei, in der 63000 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind (bei gut 133000 Einwohnern).

„Atypisch“ sei, dass hier im Kreis die andernorts schon wahrnehmbare leichte Konjunkturdelle schier gar nicht zu spüren sei. Allerdings sei diese auch weithin nicht besorgniserregend. Zwar gebe es jene leichte Abnahme des Schwungs, die sich an einem leichten Rückgang bei der Zeitarbeit bemerkbar mache – trotzdem sei die Wirtschaft auch durch ihre breite Aufstellung quer durch die Branchen derzeit nicht gefährdet. Mit Blick auf den Nachbarn Ingolstadt, wo Paul durch den Riesen „Audi“ eine stark ausgeprägte „Monokultur“ sehe, müsse man rund um Donauwörth bis dato kaum bangen. Jene breite Aufstellung sei in Deutschland eigentlich sonst „gar nicht in einem ländlichen Raum“ zu finden.

Es gibt keine Sorgenkinder

Was erstmals festzustellen sei, ist, dass es keine Sorgenkinder gebe, so Paul im Gespräch mit unserer Zeitung. Auch bei den Langzeitarbeitslosen – die seit mehr als einem Jahr ohne Job sind – ist die Zahl seit letztem Jahr um 27 Prozent zurückgegangen. Insgesamt sind aktuell 1108 Menschen arbeitslos gemeldet, 32 weniger als im Vormonat. Paul erklärt hierzu, dass diese Zahl allerdings zahlreiche Jobwechsler beinhalte: „Im Schnitt beträgt die Arbeitslosigkeit 100 Tage.“

Auch bei den Alteren und den Ausländern sei die Arbeitslosenzahl rückläufig: 214 Ausländer sind dieser Tage auf der Suche nach Erwerbsarbeit. Die Quote bei den Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren liegt bei 1,1 Prozent – ein „Rekordwert“, wie der Agenturchef betont.

Sorge bereite im Landkreis eher die Zahl der offenen Stellen: Für 1327 Stellen werden Beschäftigte in Vollzeit und für 203 in Teilzeit gesucht. Die „Top 10“ bei den offenen Stellen führt die Lagerwirtschaft mit 98 Jobs an, gefolgt vom Verkauf (83), Objektschutz (71) und Maschinenbau/ Betriebstechnik (65). Die Anforderungen lägen bei gut 87 Prozent der unbesetzten Stellen auf Fachkraftniveau oder höher. Dennoch gebe es nach wie vor Stellen als klassische Arbeiter und Helfer. Eine rasche Eintrübung sieht Paul derzeit in keiner der im Kreis vertretenen Branchen.

Themen Folgen