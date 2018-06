vor 28 Min.

Arbeitsplätze auf der Kippe

Firma, die Auer einst übernommen hat, meldet Insolvenz an

Als die Druckerei Auer in Donauwörth im Jahr 2010 in Konkurs geriet, war das Bobinger Unternehmen Kessler Druck + Medien eingesprungen. Es übernahm auch einen Teil der Mitarbeiter. Aber schon 2013 musste Kessler den Standort in Donauwörth schließen.

Nun ist das Bobinger Unternehmen selbst in die Schieflage geraten: 150 Arbeitsplätze stehen auf der Kippe. „Es wird zu Entlassungen kommen“, sagte dazu Geschäftsführer Torsten Voß, der erst seit Kurzem im Amt ist. Die zahlungsunfähige Firma blickt in eine ungewisse Zukunft.

Am Amtsgericht Dresden hat die Firma Insolvenz angemeldet, da sie inzwischen zur Unternehmensgruppe Astov mit Sitz in Dresden gehört. Bereits seit mehr als fünf Jahren schreibt das Unternehmen rote Zahlen. (bih)