vor 33 Min.

Arbeitsunfall: Mann wird der Arm fast komplett abgetrennt

Ein 42-Jähriger kam nach einem schweren Arbeitsunfall in Wemding ins Universitätsklinikum nach Augsburg.

Auf einer Baustelle in Wemding ereignet sich ein schlimmer Unfall. Ein 42-Jähriger wird von einer herabstürzenden schweren Glasscheibe am Arm getroffen.

Bei einem Arbeitsunfall in Wemding ist am Donnerstagmorgen ein 42-Jähriger schlimm am Arm verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei war der Brandenburger mit drei Kollegen als Fensterbauer auf einer Großbaustelle im Polsinger Weg beschäftigt.

Zur Unfallzeit sollte eine rund 90 Kilogramm schwere Glasscheibe mit einem in sieben Metern Höhe montierten, elektrischen Seilzuges angehoben werden. Dieser löste sich jedoch aus bislang unbekannter Ursache von seiner Befestigung und stürzte mitsamt des Glaselements in Richtung Boden.

Das Opfer kommt in die Augsburger Uniklinik

Der 42-Jährige wurde von dem herabfallenden Objekt am linken Unterarm getroffen: Der Arm wurde dadurch nahezu komplett abgetrennt, berichten die Gesetzeshüter. Das Unfallopfer wurde vor Ort von alarmierten Rettungskräften erstversorgt und dann zur medizinischen Versorgung in die Augsburger Universitätsklinik gebracht.

Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth zogen bei der Unfallaufnahme einen Fachmann der Berufsgenossenschaft Bau zu Rate, der die Örtlichkeit in Augenschein nahm. Seilzug, Haken und Schlupf wurden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg zur Erstellung eines optionalen technischen Gutachtens sichergestellt.

Lesen Sie auch:

Themen folgen